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不需要人工甜味劑 7款自製「夏季飲品」超消暑

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

世界衛生組織（WHO）近期將阿斯巴甜（代糖）列入2B類「可能致癌物」，引發外界驚慌，國際癌症研究機構（IARC）則提到，每人每日安全攝取量為是40毫克/公斤體。炎炎夏日，CNN推薦自製7款夏季清涼飲品，包括檸檬蘇打水、柳橙蘇打、粉紅檸檬汁、薑汁汽水、桃綠冰茶、西瓜草莓酒和DIY運動飲料等，糖含量比市售飲料低，不含化學物質，甚至含有天然抗氧化劑維生素C和茄紅素。

清爽檸檬蘇打

檸檬蘇打是炎熱夏日的清涼飲料，但市售品牌都充滿了人工香料。自己調配只需使用一些新鮮檸檬和萊姆，即可輕鬆製作專屬自己的全天然檸檬蘇打水。製作方式也非常簡單，只要將所有成分混合，攪拌並倒入加冰的玻璃杯中即可。

1⁄2杯氣泡水

1湯匙檸檬汁

1湯匙萊姆汁（或金桔）

1湯匙龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

少許檸檬皮碎

少許萊姆皮碎

經典柳橙蘇打

這種飲料是市售橘子汽水的低甜度版本，是用真正的柳橙汁製成的，不僅提供了豐富新鮮橘子風味、不含任何化學物質或人工香料，而且富含可增強免疫力的維生素C。將所有成分混合，攪拌並倒入冰塊，相當消暑。

1杯柳橙汁

1⁄2 杯氣泡水

1湯匙龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

少許柳橙皮碎

（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

夢幻粉紅檸檬水

市售的飲料常含有人工色素和人工甜味劑，在這款粉紅檸檬水中，西瓜和一起提供了純天然的粉紅色和甜味。將所有成分放入攪拌機中，攪拌至光滑。將混合物通過細網篩過濾，加冰飲用。

2杯水

1⁄3杯檸檬汁

1⁄2杯西瓜丁

1⁄3杯龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

1茶匙檸檬皮屑

（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

歐美風格薑汁汽水

薑汁汽水是一種人氣蘇打水，還經常被用來舒緩胃部不適或噁心。這個自製版本的糖含量僅是普通薑汁汽水的一半，每當想點特殊風味飲料或需要舒緩胃部時，就可以自製飲用。將生薑和水倒入鍋中煮沸，將火轉至小火煮 5分鐘，靜置冷卻，再以網篩過濾。接著將薑汁水、蘇打水和龍舌蘭混合，攪拌均勻並倒入加冰塊即完成。

1⁄4杯新鮮生薑，去皮並粗略切碎

3⁄4杯水

1杯蘇打水

1湯匙龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

抗氧化蜜桃綠茶

綠茶富含抗氧化劑，可以預防皮膚老化、緩解曬傷；水蜜桃的微妙甜味可與清爽綠茶完美搭配。將綠茶、水蜜桃和水倒入鍋中煮沸，轉至小火煮5分鐘。靜置冷卻過篩，將冷卻的蜜桃綠茶與糖漿攪拌均勻就完成了。

1袋綠茶包

1個水蜜桃，切片

1又3⁄4杯水

1湯匙龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

西瓜草莓無酒精調飲

這款果味潘趣酒（Punch）是一款適合在池畔小酌的美味飲品，西瓜富含抗氧化的茄紅素，有助於保護皮膚免受曬傷，草莓則富含維生素C、葉酸和鉀。將所有成分放入果汁機中攪打，過篩加冰即可享用。

3杯份量的西瓜塊

1杯切碎的草莓

2湯匙檸檬汁

1湯匙龍舌蘭糖漿（或蜂蜜）

1杯水

裝飾用的新鮮薄荷和檸檬片。

DIY運動飲料

運動飲料是補充運動時流失的電解質的好方法，市售飲料常用人工甜味劑製成。改用天然的椰子水，富含電解質且略帶甜味，是一種很好的運動後飲料。可以添加自己喜歡的果汁來打造飲料口味。將所有成分混合，攪拌並倒入冰塊即完成。

1杯椰子水

1⁄2杯果汁（可選用富含鐵質的葡萄或任何自己喜愛的水果）

1湯匙檸檬汁

鹽少許

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58584

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