柳橙汁恐漲價 疫病惹禍…期貨價一度衝上歷史新高

柳橙汁期貨24日一度衝上歷史新高，收盤大漲1.9%。（路透）

柳橙汁期貨24日一度衝上歷史新高，收盤大漲1.9%，原因是佛州 和巴西 都出現柑橘黃龍病（citrus greening），可能在全球柳橙供應萎縮之際，限制未來產量。

彭博資訊報導，紐約柳橙汁9月期貨一度上漲10美分（3.3%）至每磅3.0990美元，達到單日最高上漲金額限制，創歷史天價，終場漲幅稍歛至1.9%，收每磅3.0570美元。

J. Ganes顧問公司總裁甘尼斯指出，佛州柑橘黃龍病持續蔓延，影響面積將很大，新產季產量大幅增加的前景受限，而且跡象顯示柑橘黃龍病在巴西也很猖獗，當地產量也面臨長期問題。農業部 20日的報告顯示，全球最大柳橙出口國巴西今年出口到美國的柳橙將比去年減少1.7%。

巴西柳橙汁生產商巨擘Citrosuco已在17日致函客戶，警告正遭受柑橘黃龍病和降雨過多的「嚴重影響」，無法確保能以先前達成協議的產量和價格供應柳橙，可能對一些客戶發布不可靠力因素。Citrosuco說，目前正與客戶溝通中。

尼爾森公司和佛州當局的數據顯示，柳橙價格大漲，正導致柳橙汁價格7月漲至每加侖將近9美元，從而拖累美國的柳橙汁銷售量銳減到至少五年來最少。

甘尼斯說，消費者正留意到漲價，減少飲用量，而且消費者在離開一項產品後，未必會回歸。