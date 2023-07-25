我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 亞利桑納州公款補助私校學費 每人7200元不排富

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

柳橙汁恐漲價 疫病惹禍…期貨價一度衝上歷史新高

編譯簡國帆／綜合24日電
柳橙汁期貨24日一度衝上歷史新高，收盤大漲1.9%。（路透）
柳橙汁期貨24日一度衝上歷史新高，收盤大漲1.9%。（路透）

柳橙汁期貨24日一度衝上歷史新高，收盤大漲1.9%，原因是佛州巴西都出現柑橘黃龍病（citrus greening），可能在全球柳橙供應萎縮之際，限制未來產量。

彭博資訊報導，紐約柳橙汁9月期貨一度上漲10美分（3.3%）至每磅3.0990美元，達到單日最高上漲金額限制，創歷史天價，終場漲幅稍歛至1.9%，收每磅3.0570美元。

J. Ganes顧問公司總裁甘尼斯指出，佛州柑橘黃龍病持續蔓延，影響面積將很大，新產季產量大幅增加的前景受限，而且跡象顯示柑橘黃龍病在巴西也很猖獗，當地產量也面臨長期問題。農業部20日的報告顯示，全球最大柳橙出口國巴西今年出口到美國的柳橙將比去年減少1.7%。

巴西柳橙汁生產商巨擘Citrosuco已在17日致函客戶，警告正遭受柑橘黃龍病和降雨過多的「嚴重影響」，無法確保能以先前達成協議的產量和價格供應柳橙，可能對一些客戶發布不可靠力因素。Citrosuco說，目前正與客戶溝通中。

尼爾森公司和佛州當局的數據顯示，柳橙價格大漲，正導致柳橙汁價格7月漲至每加侖將近9美元，從而拖累美國的柳橙汁銷售量銳減到至少五年來最少。

甘尼斯說，消費者正留意到漲價，減少飲用量，而且消費者在離開一項產品後，未必會回歸。

巴西 佛州 農業部

上一則

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭

延伸閱讀

通膨遠超過社安金調整 佛州退休族明年荷包壓力大

通膨遠超過社安金調整 佛州退休族明年荷包壓力大
油價連漲四周 站穩80美元

油價連漲四周 站穩80美元
中國碳酸鋰期貨 上市首日就大跌

中國碳酸鋰期貨 上市首日就大跌
紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低

紐澳世界盃女足登場 巴西正經歷世代交替 奪冠機率低

熱門新聞

有網友分享「煮出好吃米飯」的妙招，就是使用氣泡水。示意圖。(Photo by Mgg Vitchakorn on Unsplash)

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭

2023-07-24 16:01
炎炎夏日，吃西瓜消暑是不少民眾的一大享受；圖為超市販賣的小玉西瓜。（記者林琮恩／攝影）

吃瓜消暑 紅黃西瓜怎麼選、吃不完怎麼辦 營養師解答

2023-07-18 02:45
影片記錄奇異果放置401天的變化。（圖片來源／ingimage）

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

2023-07-15 02:50
總部位在加州的知名漢堡連鎖店In-N-Out Burger的客戶服務代表18日證實，該公司未來將禁止其五個州的門市員工佩戴口罩，除非獲得醫師證明。（路透）

無法展笑容？漢堡連鎖店In-N-Out Burger禁員工戴口罩

2023-07-19 02:20
松露是一種高級的食材，許多老饕都愛，但也有人不喜歡那股味道。圖為該採集的松露。(Getty Images)

松露超美味？她抱怨「瓦斯味」超重：吃完要除臭

2023-07-22 02:50
達美樂（Domino's）在物價飛漲的印度市場反向操作，推出49盧比（約0.6美元）有找的低價披薩。(路透)

達美樂「全球最便宜披薩」在哪裡？一整塊7吋只要0.6美元

2023-07-20 01:27

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍

南加華人買120年骨董屋 10年市值翻逾3倍