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「暗黑系咖啡」敢試嗎？ 網友自製「皮蛋咖啡」口感驚艷

聯合新聞網／即時報導
原PO在家裡挑戰暗黑料理「皮蛋咖啡」，味道讓她直呼「令人驚艷」。(取材自Costco好市多 商品經驗老實說)
原PO在家裡挑戰暗黑料理「皮蛋咖啡」，味道讓她直呼「令人驚艷」。(取材自Costco好市多 商品經驗老實說)

你敢喝「皮蛋咖啡」嗎？中國大陸最近興起這種「暗黑系咖啡」，將皮蛋搗碎後鋪在杯底，然後加入咖啡，最後再放上半顆皮蛋，這股風潮也吹到台灣來，有YouTuber拍影片挑戰，也有網友在家裡自己嘗試製作，讓許多人看了無法接受。

一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己DIY「皮蛋咖啡」的過程，只見她先將一整顆皮蛋放到玻璃杯裡，然後用湯匙攪碎，接著再放入冰塊、牛奶和咖啡，最後再放上一整顆皮蛋做裝飾。原PO說自己也想要來跟風一下，但製作出來後的味道和口感，讓她嚐了直呼「令人驚艷」。

試驗讓不少人看了也驚呆，「皮蛋為什麼不好好的愛豆腐就好，跑去跟咖啡瞎攪和，是有事嗎？」、「這是懲罰自己嗎？」、「這是大冒險嗎？」、「確定不是『驚嚇』」、「不要玩食物」、「咖啡、皮蛋我都超愛，但合在一起口味是…好奇多驚艷？」、「兩樣好好的食物，混在一起就是糟蹋」、「加仙草不好嗎？」、「光看畫面我都想倒掉」。

網紅甜點師「拿拿摳」在自己頻道「厭世甜點店」PO出試喝影片，一開始喝以為是一般咖啡，吃到皮蛋時還以為是仙草，得知是皮蛋咖啡後直呼「很好喝」，但聞起來卻很臭；美食網紅「千千」也發布短片挑戰，但嚐了一口卻臉色大變，拿給工作人員喝，差點反胃嘔吐，影片笑翻不少人。

咖啡 好市多 美食

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