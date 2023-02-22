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世說新聞╱南加華人愛的免費圖書館 豪華超乎意料

靈感來自CEO 星巴克賣加橄欖油的咖啡 春季南加州上市

編譯季晶晶／綜合報導
星巴克推出加橄欖油的新咖啡飲品，義大利門市22日率先開賣，預計春季於南加州上市。（美聯社）
星巴克推出加橄欖油的新咖啡飲品，義大利門市22日率先開賣，預計春季於南加州上市。（美聯社）

全球最大連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）把星冰樂推廣為家喻戶曉的飲品後，打算推出含橄欖油的新特調咖啡系列，本周三先在義大利門市亮相，春季於南加州上市，其他美國門市推出時間稍後宣布，而英國、中東和日本等市場，今年稍後也嚐得到。

取名為Oleato的新系列包括一款含特級初榨橄㰖油的燕麥奶拿鐵、一款以香草風味甜奶油混橄欖油打出金色奶泡的冷萃咖啡，以及添加橄欖油、搭榛果糖漿和燕麥奶的冰搖濃縮咖啡。

新飲品的靈感來自臨時執行長舒茲（Howard）去年夏天造訪西西里時，養成每日攝取一匙橄欖油的習慣，他後來決定把星巴克咖啡與橄欖油結合在一起。

該公司押注Oleato有機會成為新的爆款飲品，消費者可能因為好奇味道如何，或基於健康理由而點來喝喝看。儘管有通膨壓力，本月的聯邦數據顯示，美國民眾仍然持續在餐廳的支出。

新飲品的定價視市場而有不同，在義大利門市，16盎斯的售價介於5.33到6.4美元間。消費者也可以要求客製化飲料，加一匙橄欖油大約是1美元。

過去數十年，星巴克新品推出的成敗不一，南瓜肉桂拿鐵的銷售高達數十億美元，碳酸咖啡則黯然退場。該公司每年賣出大約10億美元的糖漿和各式調劑，舒茲寄望Oleato能發展為主力業務之一，但也準備好面對惡評。

根據美國有線電視新聞網，一杯咖啡多加一匙橄欖油會增加120卡路里。記者描述試喝感受說，冷萃咖啡的金色奶泡最能嚐出橄欖油味道，帶點堅果香和甜味，熱拿鐵則不太嚐得出來。但幾口過後，對於不嗜甜的記者來說太過濃郁潤滑。

咖啡 星巴克 義大利

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