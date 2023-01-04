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他嫌茶包只泡5分鐘好浪費 內行人教「1招」解決

聯合新聞網／ 即時報導
一位網友覺得茶包只泡3~5分鐘就得拿出來，有點浪費，問大家大概都會泡多久？圖為示意圖。（ingimage）
一位網友覺得茶包只泡3~5分鐘就得拿出來，有點浪費，問大家大概都會泡多久？圖為示意圖。（ingimage）

許多民眾喜歡喝茶，坊間也有多款茶包產品，方便隨時沖泡。有網友表示，通常茶包沖泡數分鐘就要拿起來，但有的茶包價格蠻貴的，只泡一下子覺得有點浪費，好奇問大家「真的會只泡3~5分鐘就拿起來嗎？」貼文引發討論。

一位網友在網路論壇PTT以「茶包真的會照指示只泡3~5分鐘就拿起來嗎？」為題發文寫道，不管哪種茶包，一般都建議只需沖泡2～3分鐘後就得拿出來，貴一點的原葉茶包就久一點3～5分鐘，但好一點的茶包要價不便宜，動輒一包就要台幣二、三十元，只能泡5分鐘覺得很浪費，自己都會想多泡個幾分鐘，但又怕泡久了變難喝，好奇問大家「泡久一點真的茶會變難喝嗎？還是只是濃一些而已？」

貼文引發討論，有內行人表示「多泡幾分鐘澀味會出來」、「會有苦味」、「一直泡才浪費，怕浪費可以回沖第二杯」、「拿出來喝完再沖一次」、「泡越久，咖啡因釋放越多，咖啡同理」、「泡太久會很濃，可以試試看回沖第二杯」、「你不會多喝幾杯喔，喝個五杯算下來一杯只要6元，喝到變清水你就贏了」。

根據台灣「農業知識網入口」資訊，用過的茶包、茶葉渣還有其他用處，例如可以放冰箱或櫃子除臭、可以曬乾當枕頭、燃燒殘茶能除臭、驅蚊，還可以清除烤箱臭味、焦垢。

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