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2022世界最佳酒吧揭曉 美國榜首在紐約 老闆來自台灣

編譯中心／即時報導
紐約的Double Chicken Please由來自台灣的詹佳恩（左一）和陳詩蓓（左二）打造，主廚Mark Chou（右二）也來自台灣。（取材自Instagram@doublechickenpleasenyc）
紐約的Double Chicken Please由來自台灣的詹佳恩（左一）和陳詩蓓（左二）打造，主廚Mark Chou（右二）也來自台灣。（取材自[email protected]

全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧（The World's 50 Best Bars）」4日揭曉2022年最新獲獎名單，揮別疫情陰霾，歐洲酒吧成為本屆最大贏家，由去年獲得第三名、位於西班牙巴賽隆納的Paradiso奪冠、第二名則由英國倫敦的Tayer+Elementary拿下，第三名為西班牙巴賽隆納的Sips。美國最高名次則由位於紐約的Double Chicken Please拿下第六名，該酒吧兩位老闆詹佳恩（GN Chan）和陳詩蓓（Faye Chen）都是來自台灣。

同樣打入前十名的還有紐約的Katana Kitten酒吧，老闆是日裔的Masahiro Urushido，今年拿下第九名。

根據「世界50大酒吧」官網介紹，詹佳恩和陳詩蓓打造的Double Chicken Please今年是首次入榜，同時獲得Disaronno最佳新人獎。Double Chicken Please在店內空間如其店名一般展現兩種風格，一邊是對下東區街區昔日快節奏汽水店的致敬，一邊則是優雅的菁英裝潢，提供出色的雞肉三明治和快節奏的汲飲式雞尾酒（tap cocktails）。

「世界50大酒吧」官網介紹，Double Chicken Please店裡的食物特色是將固體食物用液體飲料的方式呈現，台裔主廚Mark Chou保留了形式更傳統但味道卻非常棒的小吃，例如雞肝慕斯配焦糖青蔥、紅寶石波特酒和咖啡牛油。至於招牌的雞肉三明治，根據Double Chicken Please官網介紹，則是由台式炸雞發想而來。

紐約的Double Chicken Please入選2022年最佳酒吧第六名。圖...
紐約的Double Chicken Please入選2022年最佳酒吧第六名。圖為老闆之一的詹佳恩2016參加「百加得傳世雞尾酒大賽」全美決賽時的照片。(本報資料照片)

其他入選前50名的美國酒吧分別為：第21名邁阿密的Café La Trova，第22名紐約的Attaboy，第25名芝加哥的Kumiko，第34名紐約的Overstory，第36名紐約的Dante，第47名紐約的Employees Only。

亞洲酒吧共有8家進入前50名，其中香港的Coa和Argo分別拿下第17名和第28名。台北的Indulge Experimental Bistro則獲選第82名。

Indulge Experimental Bistro由三次世界調酒冠軍王偉勳（Aki Wang）團隊打造，積極融合台灣元素，打造世界級雞尾酒與料理。

Indulge Experimental Bistro由三次世界調酒冠軍王偉勳（...
Indulge Experimental Bistro由三次世界調酒冠軍王偉勳（Aki Wang）團隊打造。（取材自Indulge Bistro餐酒館臉書）

「世界50大酒吧」今年首次走出倫敦，移師去年於前50名中有3家酒吧入選的巴賽隆納，於4日盛大舉行頒獎典禮，更結合當地多家知名酒吧，推出巴賽隆納第一個調酒周活動。由於過去兩年國際旅行仍有部分受限，今年參與盛會的投票者，依舊可在每人擁有的7票中，最多投下5票位於居住地的酒吧。2022年的排名，共由650位來自全球28個地區的匿名專業品酒人士投票選出。

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