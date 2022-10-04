好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

一位網友因為想喝熱牛奶，將好市多的鮮乳加熱後，發現它竟然凝固像「豆花」，擔心鮮乳變質不敢食用。(取材自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」)

好市多 的自有品牌鮮乳CP值高、保存期限長，受到不少人的喜愛，還曾一度因缺貨得限購。一位好市多鮮乳愛用者網友表示，新開封的鮮乳微波加熱後，竟變成豆花了，買了那麼多回還是第一次遇到，擔心鮮乳是不是壞了。貼文引發熱議，也有專家給了答案。

一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，早上不想喝冰的牛奶 ，倒了一杯放入微波爐加熱後，「好奇怪喔，牛奶變成果凍，好像豆花」，原PO表示，牛奶是新開封的，「買了這麼久的牛奶，還是第一次遇到這事」。

貼文引發討論，有網友驚呼「奶酪」、「鮮奶變優格，賺了」、「想到薑汁撞奶，可以微波就做到，真是太幸運了」、「怎麼看起來有點好吃⋯」，還有人歪樓問「什麼牌微波爐這麼強，還可以做奶酪」。

也有人擔心牛奶是不是變質了，「我家昨天也是倒出來已是優格（退了）從來沒遇過的」、「或許牛奶擺放冰箱門邊，開關後冰箱冷藏溫度也許不夠冷，導致牛奶發酵變優格囉！」、「應該是放太久，有些發酵，真正鮮牛奶加熱煮沸也不會變像果凍！」，還有人慶幸說「原本昨天結帳時還想跑去拿2罐回家…」。

「牛奶加熱凝固變豆花」到底是怎麼一回事，根據台灣媒體東森新聞報導，主要是鮮乳中的乳清蛋白遇熱凝固現象。鮮乳保存過程若有細菌滋長，導致PH值偏低，就容易產生遇熱凝固現象，但即便是PH值正常的鮮乳，只要加熱溫度超過140度、時間超過半小時以上，也會凝固，有些乳清蛋白更不耐熱，70度左右就會產生變化。所以，只要是在正常保存期限內的牛奶，加熱出現凝固現象，還是可以安心食用的。專家建議，平時想喝熱牛奶時，可將牛奶放入微波爐，以高溫 加熱30秒即可。