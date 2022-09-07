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一杯咖啡賣140美元照樣有人買 日精品咖啡走向商品化

編譯季晶晶／綜合外電
日本精品咖啡走向商品化 。示意圖。（美聯社）
日本精品咖啡走向商品化 。示意圖。（美聯社）

儘管便宜咖啡一天賣出數十億杯，但在日本，250公克零售價賣3500美元的精品咖啡豆──換算下來10公克煮一小杯就要140美元──還是有愛好者爭搶。

根據日本精品咖啡協會，巴拿馬翡翠莊園經厭氧慢乾日曬處理的藝妓咖啡是亞洲精品咖啡愛好者最喜歡的品種，尤其是在高檔咖啡占整體咖啡市場達10%的日本。日本去年成為僅次於美國和德國的全球第三大咖啡市場，年營收達30億美元，每人消費約2公斤。

日經報導，自從19世紀末期咖啡引進日本之後，其發展在疫情期間進入第四波：高檔咖啡的「商品化」。更多人願意接受精品咖啡的關鍵在於消費習慣改變，他們關心自己喝的咖啡豆來自何方。

2007年世界咖啡師大賽冠軍、在YouTube頻道上點評咖啡的James Hoffmann說，全球各地的挑剔買家現在可以挑選「謹慎採購、來源可追溯、精心沖煮的咖啡」。

日本精品咖啡的商品化可見於星巴克（Starbucks）和雀巢公司旗下連鎖咖啡藍瓶（Blue Bottle），而他們的成功顯示，精品咖啡在日本市場取得了重大進展。1996年進軍日本的星巴克，近年在全球各地開設Reserve典藏咖啡門市，2019年開在東京中目黑區的四層樓旗艦店是全球最大星巴克門市，提供旨在吸引更多飲者的高檔咖啡；藍瓶也積極在日本展店，並在東京人潮洶湧的澀谷區和新宿區裝自動販賣機賣罐裝咖啡，236毫升的售價是700日圓（約台幣155元），比一頓平價餐點還貴。

擔任7-Eleven顧問的日本咖啡師協會成員Koji Shinozaki說，未來也許就在連鎖罐裝咖啡裡。

曾在1970年代與星巴克創辦人合作共事的國際咖啡大師Christopher Calkins說，個人偏好會是影響大多數咖啡飲者關鍵，也就是「找到自己喜歡的咖啡，不管性價比」。

咖啡 日本 星巴克

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