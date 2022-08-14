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台灣鹿野紅烏龍研發原因 不改變就只能被市場淘汰

記者卜敏正／台東即時報導
新元昌製茶廠負責人溫吉坊從小跟父親製茶，從早期製作阿薩姆紅茶、烏龍茶到研發紅烏龍。（記者卜敏正／攝影）
新元昌製茶廠負責人溫吉坊從小跟父親製茶，從早期製作阿薩姆紅茶、烏龍茶到研發紅烏龍。（記者卜敏正／攝影）

台東縣鹿野新元昌製茶廠負責人溫吉坊從小跟父親製茶，從早期製阿薩姆紅茶、烏龍茶到研發紅烏龍，他稱這是「鹿野茶三部曲」，2006年後他與茶改廠研發推展小葉種紅烏龍，水色橙紅、湯色明亮澄清、茶味甘甜，受到消費者喜歡，成為鹿野至今最著名的紅烏龍茶。

溫吉坊表示，父親溫增坤1966年到台東推廣紅茶事業，之後在鹿野鄉永安村開設新元昌製茶工廠，收購鹿野高台、建和、頂岩灣、知本等地約百公傾紅茶，製成阿薩姆紅茶，當時每年約可生產20萬斤紅茶外銷。

溫吉坊說，1986年後台灣人愛喝烏龍加上紅茶外銷不佳，鹿野茶農逐漸改種烏龍茶，但是好景不常，1996年後流行高山烏龍，鹿野中低海拔茶不受歡迎、大家做得很辛苦，他和茶改廠都開始尋求解方。

他說，茶廠歷經10年慘淡經營，許多茶園都沒落了，他直覺「不改變不行」，秉持跟父親製作多年薩姆紅茶經驗，他突發奇想「小葉種茶能否做紅茶」，開始嘗試製作；現在講起來容易，事實上要跨出這一步非常困難，需要很大勇氣，也要有些運氣，畢竟沒有人知道市場是否接受。

溫吉坊說，2006年他首次製作「烏龍紅茶」，周邊朋友試飲後反應不錯，他開始小規模生產，這段時間農會和茶改場也開始研發，並於2008年推出「紅烏龍」，他不敢說是紅烏龍發明人，但的確是紅烏龍首批試作、販賣者，那2年獨家販售也打響新元昌及紅烏龍知名度。

溫吉坊說，每個產業都必須因應市場、持續改變，茶改場一直做新嘗試，民間製茶廠努力也從來沒有停過，畢竟不改變可能就被市場淘汰，幸運的是，這次改變讓鹿野茶再次受到市場歡迎，也將鹿野紅烏龍成為市場新品牌、特色好茶。

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