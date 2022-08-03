星巴克財報：美消費者仍願掏錢外食 彌補中國慘淡業績

美國員工調薪和中國門市因封控措施關閉，令星巴克獲利承壓。（美聯社）

星巴克股價 周二盤後上漲，因美國市場的表現強勁和價格調漲抵消了中國的客流量下滑和業績不振。

星巴克的財報強化了麥當勞和Chipotle Mexican Grill等連鎖餐廳最近傳達出來的訊息：即使通膨開始侵蝕購買力，美國人仍然願意掏錢在外用餐。

星巴克公布，在止於7月31日的會計年度第3季，營收是略高於分析師 預期的81.5億美元。每股盈餘由一年前的97美分降到79美分，營業利潤率減少400個基點到15.9%，也都優於市場預期。客單價成長6%，但交易筆數減少3%。這顯示較高的價格彌補了較低的銷售量。

該公司創辦人舒茲（Howard Schultz）自4月回鍋擔任臨時執行長以來，改革人事、暫停買回庫藏股、嘗試削弱工會勢力，他說財報「展現短短四個月內的初步進展」。過去12個月間，星巴克漲價大約5%。舒茲在電話會議上告訴分析師，星巴克有將影響到每個面向的「再造計畫」，細節可望在9月13日股東會公布。

儘管美國顧客仍肯為外食花錢──冷飲的表現尤其出色──中國市場仍有很大的不確定性。各大城市輪流封控限制民眾移動，中國上季的同店銷售大減44%，比分析師預期的減少39%還要糟。星巴克說，上海各地分店最近重新開放內用，業績立即出現改善現象。

北美地區的同店銷售成長9%，但在這塊最大的市場，營業利潤率由24.4%降至22%，主要是面臨大宗商品價格和供應鏈成本走高，以及在員工薪酬和訓練上的支出更多。星巴克調升員工平均時薪到17美元，並將新進咖啡師的訓練時數增加一倍。

彭博行業研究分析師Michael Halen說：「這絕對是一份好壞參半的財報。美國有好消息，海外傳出壞消息。」

由於中國的防疫封控無法預料，星巴克對於本年度剩下的時間，仍暫停發布財測。但財務長Rachel Ruggeri以中國緩慢復甦、投資增加和一次性稅項為由說，相較於前幾季，第4季的毛利率和獲利會較低。

星巴克股價在周二正常交易時段下跌1.41%到83.71美元，盤後一度勁揚至86.01美元，稍後回檔至84.94美元。