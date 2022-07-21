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以畢卡索7位情人為主題 SPEY X PICASSO威士忌全球發行

記者高婉珮／即時報導
「SPEY X PICASSO聯名系列」以畢卡索的7位情人為主題。SPEY提供
「SPEY X PICASSO聯名系列」以畢卡索的7位情人為主題。SPEY提供

百年古老威士忌品牌詩貝（SPEY）與畢卡索集團攜手，推出「SPEY X PICASSO聯名系列」，以極致的釀酒工藝結合大師畢卡索雋永的藝術結晶，為全球威士忌愛好者帶來全新的夢幻逸品。

「SPEY X PICASSO聯名系列」，以畢卡索的7位情人為主題，傳奇藝術家眼中不同的美及繪畫事業的繆思女神，同時也是詩貝哈維特家族250年來對威士忌深刻的愛和守護，藉此歌頌偉大藝術的靈感泉源，人類最真摯的情感「愛」，全系列共有七款，相當具收藏的價值。

作為本系列首發款，SPEY選擇畢卡索為情人Marie-Thérèse Walter 所創作的畫作「夢」為主題，此畫作在2013年以1.55億美元成交，成為當今世界上最昂貴的畫作之一。

受到畢卡索畫作中甜美醉人的氛圍所啟發，「SPEY X PICASSO 2011夢」選用被譽為「歲月恩賜的甜酒」，超過30年的Colheita 波特桶進行陳釀，以業內首創的釀酒工藝—波特桶與波本桶創新勾兌，散發出獨有的堅果巧克力香甜，伴隨著迷人木質麥芽香，其變化萬千、層次豐富的琥珀酒液，猶如少女朦朧睡顏下的美好和獨特。

「SPEY X PICASSO聯名系列」以極致的釀酒工藝結合畢卡索雋永的藝術創作...
「SPEY X PICASSO聯名系列」以極致的釀酒工藝結合畢卡索雋永的藝術創作。SPEY提供

畢卡索 波特

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