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珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的珍珠奶茶紅遍全球各地。示意圖／ingimage
台灣的珍珠奶茶紅遍全球各地。示意圖／ingimage

台灣的手搖飲料店遍布大街小巷，買杯飲料就跟到便利商店消費一樣方便。一名男大生表示，自己身邊有一名外國朋友，這半年喜歡相約出門買飲料，且最近還迷上了冰淇淋紅茶，直呼「誰教她點這麼Local的飲料啦」，也讓不少網友嗅到商機表示「會不會像珍奶一樣走向全球」。

原PO在Dcard附上外國女性友人照片，大讚對方是一名巴拉圭美女。原PO表示疫情期間這位外國朋友回不了國，所以兩人經常相約出門。原PO還說那名巴拉圭美女原本是個不喝飲料的人，但卻對冰淇淋紅茶一試成主顧，而自己也對外國人會點「這麼Local的飲料」感到意外。

貼文一出，底下不少鄉民興奮表示「冰淇淋紅茶即將紅遍全世界」、「之前出國的時候也沒有看到有地方賣冰淇淋紅茶，原來是個商機」、「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了」、「我之前的外國朋友也是，不愛珍奶但超愛冰淇淋紅茶」。

有網友分析冰淇淋紅茶受歡迎的原因，「喝起來就像沒均勻的奶昔，所以他們喜歡吧」、「可能類似國外的漂浮可樂吧」，也有人打臉原PO「這不Local吧！好歹試試看多多綠」。

台灣人愛喝手搖飲，這項堪稱台灣在地特色的手搖飲文化也紅到國外去，連帶影響不少在台生活、來台旅遊的外國人消費意願。根據經濟部統計，台灣每年可賣出10.2億杯手搖飲，等於說平均每人每年喝掉43.3杯。財政部統計資料庫數字也顯示，去（2021）年前11月全台總計2.6萬家飲料店，較2020年底成長1587家，不畏疫情影響逆勢成長。

疫情 財政部

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