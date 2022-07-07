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全新湖水綠 皇家禮炮26年王者品桶系列 全球限量問世

記者高婉珮／即時報導
「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」首次使用極度珍稀的蘇格蘭橡木新桶中過桶熟成。圖：保樂力加提供
「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」首次使用極度珍稀的蘇格蘭橡木新桶中過桶熟成。圖：保樂力加提供

皇家禮炮秉持大膽創新的無畏精神，以王者之姿再度打破極限，推出全新「皇家禮炮26年王者品桶系列（The Kingdom Edition）」，探索世界各地稀有橡木桶，向全世界展現威士忌之王的極致製酒工藝。

為緬懷女皇登基榮光，並向英國皇室之權威與尊榮致敬，「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」首次使用極度珍稀的蘇格蘭橡木新桶中過桶熟成，完美呈現威士忌之王超凡入勝的頂級調和製酒工藝。瓶身擁有深邃優雅如湖水般動人的蘇格蘭綠，向蘇格蘭翠綠廣闊的橡木林致敬。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「皇家禮炮首次選用蘇格蘭橡木新桶過桶熟成的手法，不僅讓皇家禮炮高年份系列的風味版圖更臻完整，運用不同橡木桶入桶熟成來呈現酒液的多元風貌，即便是在高年份威士忌的酒款中亦成趨勢。」

深邃優雅如湖水般動人的蘇格蘭綠瓶身，向蘇格蘭翠綠廣闊的橡木林致敬。圖：保樂力加提...
深邃優雅如湖水般動人的蘇格蘭綠瓶身，向蘇格蘭翠綠廣闊的橡木林致敬。圖：保樂力加提供

Sandy Hyslop遠赴蘇格蘭中心森林，親自挑選出在自然環境下孕育成長的蘇格蘭橡木製桶，並風乾長達18個月後才開封使用，為新酒提供了獨特而非凡的風味深度。他同時嚴謹監控，讓酒液和蘇格蘭橡木新桶過桶熟成的時間達到最完美的平衡，才能勾兌出皇家禮炮首次推出的蘇格蘭橡木新桶過桶熟成威士忌。

全球首次問世的「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」，除了帶有黑巧克力揉和富甜味的薑糖辛香外，還洋溢成熟杏桃、李子與葡萄乾交融出濃郁果香，並以橡木炙烤後深沉迷人的韻味結尾，在喉間留下細緻幽微的堅果芬芳，餘韻悠長。

「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」全球限量發行，酒精濃度...
「皇家禮炮26年王者品桶系列——第一代蘇格蘭橡木桶限定版」全球限量發行，酒精濃度40%。圖：保樂力加提供

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