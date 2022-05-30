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賀英女王登基70年 G&M70年紀念威士忌全球限量256瓶

記者高婉珮／即時報導
高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年70年單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量256瓶，建議售價新台幣77萬元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年70年單一麥芽蘇格蘭威士忌，全球限量256瓶，建議售價新台幣77萬元。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年是英國女王伊莉莎白二世在位70年白金禧年（Platinum Jubilee），6月2日至5日英國將以盛大慶典慶祝。向來以超高年份與珍稀單一麥芽威士忌震撼市場的高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail），為向登基70週年「白金禧年」的英國女王伊莉莎白二世致敬，尊榮推出高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭冠酒廠1952年70年單一麥芽蘇格蘭威士忌（Gordon & MacPhail Private Collection 1952 from Glen Grant distillery），全球限量256瓶。

該酒款1952年1月26日於格蘭冠酒廠蒸餾，初次雪莉桶熟陳長達70年——與女王陛下在位時間相同，編號381號單桶、裝瓶256瓶、酒精濃度52.3%，於2022年2月6日女王登基日裝瓶，酒標上有2022年英國女王伊莉莎白二世在位70年白金禧年紀念標誌，作為恰如其分的致敬，紀念意義非凡。

高登麥克菲爾延續2021年與蘇格蘭慈善機構「生命之樹（Trees for Life）」的合作基礎，將從此次發行的收益中額外捐贈20,000英鎊，用以支持「女王的綠色樹冠」（The Queen's Green Canopy）行動。

高登麥克菲爾總經理Ewen Mackintosh表示：「推出這款非凡的單一麥芽威士忌紀念女王陛下的白金禧年讓我們備感榮幸。這款單一麥芽威士忌在高登麥克菲爾訂製的木桶中熟陳70年，讓人有機會享受到與當今斯佩賽威士忌截然不同的風味。高登麥克菲爾秉持採用最高品質的木材製作橡木桶，以確保品牌所要求的確切規格。」

「我們希望延續與『生命之樹（Trees for Life）』的成功合作，盡一己之力來支持『女王的綠色樹冠』行動。此次捐贈的款項將為該機構的苗圃提供基金，每年種下包括橡木等100,000株在地原生與稀有樹木的種子。這項行動彰顯的精神，正與這款將傳承世代的威士忌不謀而合。」

該酒款酒標上有2022年英國女王伊莉莎白二世在位70年白金禧年紀念標誌，作為恰如...
該酒款酒標上有2022年英國女王伊莉莎白二世在位70年白金禧年紀念標誌，作為恰如其分的致敬。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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