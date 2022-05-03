我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022舊金山世界烈酒競賽 玉山高粱勇奪7金獎

記者高婉珮／綜合報導
玉山高粱於2022舊金山世界烈酒競賽，共獲得7面金獎肯定。（取材自臉書）
玉山高粱於2022舊金山世界烈酒競賽，共獲得7面金獎肯定。（取材自臉書）

來自台灣菸酒公司嘉義酒廠與隆田觀光酒廠的玉山高粱，於2022 SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）表現優異，於競爭激烈的中式白酒（Baijiu）類別中，總共獲得兩面雙金獎（Double Gold Medal）、5面金獎（Gold Medal），一口氣勇奪7面金獎。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽 （San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全球威士忌產業之年度盛事。比賽由美國知名烈酒權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予鉑金獎（Platinum Medal）、雙金獎、金獎、銀獎（Silver Medal）、銅獎（Bronze Gold）。

玉山高粱自2017參加舊金山世界烈酒競賽，連續6年屢獲多項雙金、金獎肯定。今年在白酒類別中，自4000多件參賽作品脫穎而出，實屬不易。

今年獲得雙金牌肯定的是「玉山五八金高粱酒（58%）」與「玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）」。「玉山6年陳高（冰河銀）（56%）」、「玉山大曲（59.5%）」、「玉山台灣高粱酒（58%）」、「玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）」、「玉山鼎高（50%）外銷版」，則拿下金牌獎肯定。

玉山台灣高粱酒（58%）。（取材自臉書）
玉山台灣高粱酒（58%）。（取材自臉書）
玉山五八金高粱酒（58%）。（取材自臉書）
玉山五八金高粱酒（58%）。（取材自臉書）
玉山大曲（59.5%）。（取材自臉書）
玉山大曲（59.5%）。（取材自臉書）
玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）。（取材自臉書）
玉山台灣高粱酒6年陳高禮盒（58%）。（取材自臉書）
玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）。（取材自臉書）
玉山台灣原窖1950高粱酒（52%）。（取材自臉書）
玉山鼎高（50%）外銷版。（取材自臉書）
玉山鼎高（50%）外銷版。（取材自臉書）
玉山6年陳高（冰河銀）（56%）。（取材自臉書）
玉山6年陳高（冰河銀）（56%）。（取材自臉書）

舊金山 觀光 冰河

上一則

春遊趣 手作甜點秀手藝

延伸閱讀

舊金山49人推出特別版加州車牌 支持280座州立公園

舊金山49人推出特別版加州車牌 支持280座州立公園
金山人語／得寵的大麻 失落的大蒜

金山人語／得寵的大麻 失落的大蒜
舊金山僑界快艇巡遊 挺台灣前進世界衛生大會

舊金山僑界快艇巡遊 挺台灣前進世界衛生大會
舊金山49人隊公布新賽季球衣 肩部條紋顯復古設計

舊金山49人隊公布新賽季球衣 肩部條紋顯復古設計

熱門新聞

一名網友表示她煮水餃時，常常煮了一大鍋水，倒掉又覺得有點浪費。示意圖／ingimage

煮完水餃「整鍋水倒掉浪費」？ 網友聰明妙招超方便

2022-04-26 02:15
網友推薦好市多咖啡豆。（取自臉書）

他推好市多這款「微酸果香」咖啡豆 行家曝最好喝做法

2022-04-25 01:18
白斬雞

白斬雞vs.海南雞 中星鮮雞大PK

2022-04-28 02:00
受成本增加及俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本國民美食蕎麥麵意外淪為犧牲品，店家很快就要撐不住，石原的平價蕎麥麵近10年來首度喊漲。示意圖／ingimage

店家苦撐終喊漲 日本蕎麥麵淪俄烏戰爭下犧牲品

2022-05-02 02:30
一位日本網友在2013年時下訂的可樂餅，如今終於到貨了。（取材自推特）

「究極神戶牛可樂餅」他等9年到貨了 網：現在訂等30年

2022-05-01 01:45
曾多次獲得亞洲50大酒吧前5名的Indulge Experimental Bistro，是台灣具指標性風向的調酒知名店家。(圖 : 沛綠雅提供)

2022亞洲50最佳酒吧 台灣有5家 第1名在香港

2022-04-28 20:58

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力