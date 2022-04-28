2022亞洲50最佳酒吧 台灣有5家 第1名在香港

曾多次獲得亞洲50大酒吧前5名的Indulge Experimental Bistro，是台灣具指標性風向的調酒知名店家。(圖 : 沛綠雅提供)

由沛綠雅連續五年贊助、2022年的「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）公布Top 1到50的排名，亞洲最佳酒吧頭銜則由來自香港 的COA獲得。而除上周公布的Top 50-100共五間台灣酒吧上榜，Top 1到50再有Indulge Experimental Bistro（6）與AHA Saloon（24）兩間台灣店家再獲肯定。

Asia's 50 Best Bars名單是由Asia’s 50 Best Bars Academy包含調酒師、酒吧經營者與調酒作家的220位會員票選決定。獲得2022年亞洲最佳酒吧第一名的COA來自香港，其店名是以類似收割龍舌蘭的工具為命名，除反應店主暨調酒師Jay Khan的喜好，店中更陳列全香港最齊全、200瓶以上的龍舌蘭。COA不僅曾在2020年時將店內銷售龍舌蘭所募集的資金捐贈予當地慈善機構，銷售得到好評的即飲式外帶罐裝調酒（Ready To Drink），也讓店家在疫情 期間成功突圍。

位於台南的MoonRock，今年獲「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）的第91名次。(圖 :MoonRock提供)

實驗性餐酒館Room by Le Kief，過往曾累積The World’s 50 Best Bar No.46（2020）、Gin Mare pairing champion（2019）等紀錄，今年則獲得Top 51的名次。(圖 :Room by Le Kief提供)

本屆榜單中新加坡 是最多入圍國家（城市），共有Jigger & Pony（2）、MO Bar（8）、Manhattan（9）、Replubic（12）、No Sleep Club（15）、Atlas（23）、Tippling Club（27）、Sago House（31）、Nutmeg & Clove（36）、Analogue（37）、28 Hong Kong Street（49）等11間酒吧上榜，堪稱亞洲50最佳酒吧的最大贏家，其他另有曼谷、東京、首爾、京都、上海等城市店家也紛紛入榜。

而本次上榜的台灣店家中，獲得最高名次的Indulge Experimental Bistro是曾多次上榜Top 5的知名店家、具指標性地位，第24名的AHA Saloon則以創意調酒與懷舊的藝文沙龍為特色，吧台後方上書「喝就對了」的橫式匾額，更反應了豪爽明快的特色風格。

而一旦納入Top 50到100名次總覽，包含台北的Room by Le Kief （51）、The Public House（68）、HiBoRu（86）、吧沐Bar Mood in Taipei（89）與台南的MoonRock（91），台灣共有7間店家涵蓋台北、台南兩地上榜，同時吧沐Bar Mood Taipei再獲得Ketel One的永續酒吧獎（Sustainable Bar Award），展現台灣調酒產業的優秀水準。