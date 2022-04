2022亞洲50最佳酒吧 台灣有5家 第1名在香港

曾多次獲得亞洲50大酒吧前5名的Indulge Experimental Bistro,是台灣具指標性風向的調酒知名店家。(圖 : 沛綠雅提供)

由沛綠雅連續五年贊助、2022年的「亞洲50最佳酒吧」(Asia’s 50 Best Bars)公布Top 1到50的排名,亞洲最佳酒吧頭銜則由來自香港 的COA獲得。而除上周公布的Top 50-100共五間台灣酒吧上榜,Top 1到50再有Indulge Experimental Bistro(6)與AHA Saloon(24)兩間台灣店家再獲肯定。

Asia's 50 Best Bars名單是由Asia’s 50 Best Bars Academy包含調酒師、酒吧經營者與調酒作家的220位會員票選決定。獲得2022年亞洲最佳酒吧第一名的COA來自香港,其店名是以類似收割龍舌蘭的工具為命名,除反應店主暨調酒師Jay Khan的喜好,店中更陳列全香港最齊全、200瓶以上的龍舌蘭。COA不僅曾在2020年時將店內銷售龍舌蘭所募集的資金捐贈予當地慈善機構,銷售得到好評的即飲式外帶罐裝調酒(Ready To Drink),也讓店家在疫情 期間成功突圍。

位於台南的MoonRock,今年獲「亞洲50最佳酒吧」(Asia’s 50 Best Bars)的第91名次。(圖 :MoonRock提供)

實驗性餐酒館Room by Le Kief,過往曾累積The World’s 50 Best Bar No.46(2020)、Gin Mare pairing champion(2019)等紀錄,今年則獲得Top 51的名次。(圖 :Room by Le Kief提供)

本屆榜單中新加坡 是最多入圍國家(城市),共有Jigger & Pony(2)、MO Bar(8)、Manhattan(9)、Replubic(12)、No Sleep Club(15)、Atlas(23)、Tippling Club(27)、Sago House(31)、Nutmeg & Clove(36)、Analogue(37)、28 Hong Kong Street(49)等11間酒吧上榜,堪稱亞洲50最佳酒吧的最大贏家,其他另有曼谷、東京、首爾、京都、上海等城市店家也紛紛入榜。

而本次上榜的台灣店家中,獲得最高名次的Indulge Experimental Bistro是曾多次上榜Top 5的知名店家、具指標性地位,第24名的AHA Saloon則以創意調酒與懷舊的藝文沙龍為特色,吧台後方上書「喝就對了」的橫式匾額,更反應了豪爽明快的特色風格。

而一旦納入Top 50到100名次總覽,包含台北的Room by Le Kief (51)、The Public House(68)、HiBoRu(86)、吧沐Bar Mood in Taipei(89)與台南的MoonRock(91),台灣共有7間店家涵蓋台北、台南兩地上榜,同時吧沐Bar Mood Taipei再獲得Ketel One的永續酒吧獎(Sustainable Bar Award),展現台灣調酒產業的優秀水準。