「斯貝賽的壞小子」魁列奇 傑出桶陳系列41年限量登場

魁列奇傑出桶陳系列41年單一麥芽威士忌，酒精濃度46%，全球僅有402瓶。圖：大盛酒品提供。

「斯貝賽區的壞小子」魁列奇酒廠繼3月份上市後很快斷貨的「王者之飲」皇家 柏克萊25年Oloroso雪莉桶原酒，以及「黃金玉液」艾柏迪21年紅酒桶過桶的兩款限量酒款後，本月推出酒廠有史以來商業販售裝瓶最高年份——傑出桶陳（Exceptional Casks）系列41年單一麥芽威士忌，全球僅有402瓶。

大盛酒品董事總經理張德武表示，於2019、2020、2021連續三年獲得International Whisky Competition（IWC）國際威士忌大賽的年度最佳首席調酒師 （Master Blender of the Year）的Stephanie MacLeod，非常擅於利用不同的橡木桶熟成來提升酒廠原有的標誌性風味，並在不同酒廠的風格上，添加更多不同橡木桶的風味，每一支傑出桶陳系列，都令人驚豔讚嘆不已，為消費者形塑更多采的威士忌風味饗宴。

魁列奇41年單一麥芽蘇格蘭威士忌是首席調酒師Stephanie MacLeod，精心挑選出四桶，在由美國白橡木波本桶打造而成的Hogshead豬頭桶裡，熟陳超過41年的小批次、高年份威士忌。

豬頭桶的容量略高於標準波本桶，是使用拆開的波本桶重組 而成，更適合長時間的熟陳，而使用多次後的橡木桶，除了風味及顏色都在前一次熟成時被酒液所吸收，先前在橡木桶裡熟成的酒液，也同時滲透到橡木裡，為後續的熟成更增添風味。新的酒液不僅要花更多時間吸取橡木桶的風味，熟成的過程也會變得較為緩慢，橡木桶呼吸地較慢，同時也降低了天使 提取的份額，使得重新裝填的橡木桶，更為適合熟成18年乃至40年以上，這樣橡木的風味會更細緻，酒廠的風格也會更明顯突出。

魁列奇傑出桶陳系列41年單一麥芽蘇格蘭威士忌，選用桶號2036、2038、2040、2043四桶酒液裝瓶而成，是魁列奇酒廠有史以來最高年份的商業販售版本。

酒液在老化的橡木桶裡度過的時間軟化了魁列奇的「硬派」，讓酒液散發熱帶水果的馨香與輕柔的前調，而四桶酒和諧地組成濃郁複雜的威士忌，柔軟地帶出極為細緻的芬芳香氣，揉合了優雅的花香與魁列奇標誌性的果香，老式硬派的魁列奇在長時間的熟成後，竟也演繹出專屬鐵漢柔情的細緻溫潤。