「金牌特務」前傳來了 限量LONDON DRY GIN聯名款發行

BBR LONDON DRY GIN KING'S MAN EDITION以20世紀初的原始包裝及酒標，呼應「金牌特務：金士曼起源」裡強調「起源」的主題。（圖：嘉馥貿易提供）

即將於今年12月底上映的「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man）電影 中，英國 最著名的酒商貝瑞兄弟與洛德（BBR，BERRY BROS & RUDD），仍然成為英國紳士形象不可或缺的表徵及元素。不論是經典的產品或是引以為傲的精神堡壘──位於No.3 St. James St. London的辦公室。BBR一貫的優雅自信、風采內斂的英國紳士形象，也與電影的風格完美結合。

「金牌特務：金士曼起源」海報。（圖：嘉馥貿易提供）

貝瑞兄弟與洛德不僅在棕色烈酒及葡萄酒領域以獨到、專精的選酒功力以及豐富的庫藏而聞名於世，而他們打造出的自家London Dry Gin，自1909年首次問世後，優雅而細緻令人陶醉的風味，更是為人稱頌且一直是受到追捧的作品。

此次 「BBR LONDON DRY GIN KING'S MAN EDITION」，以20世紀初的原始包裝及酒標設計，呼應了電影裡強調「起源（ORIGIN）」的主題。全球限量5000瓶，酒體則跳脫一般人對於London Dry Gin刺激厚重的印象，令人陶醉的杜松子與柔和的草本及果香完美平衡的創造出柔和迷人的口感，美妙的餘韻帶來花香、香水的優雅風味。恰如英國紳士外柔內剛、恰如其分的完美形象。更重要的是，它不僅適合純飲，也能完美的成就一杯最高級的Gin Tonic或是經典的French 75調酒。