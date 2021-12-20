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Mortlach諧音More Luck 慕赫打造春節限定禮盒

記者高婉珮／綜合報導
取巧「Mortlach」諧音成為「More Luck」，慕赫特別為16年單一麥芽威士忌，打造全新春節限定禮盒。圖：帝亞吉歐提供。
取巧「Mortlach」諧音成為「More Luck」，慕赫特別為16年單一麥芽威士忌，打造全新春節限定禮盒。圖：帝亞吉歐提供。

歲末年終之際，新春禮盒除了展現送禮人滿溢的祝福，更蘊含了整個年度的感謝。今年慕赫（Mortlach）特別為16年單一麥芽威士忌，打造全新春節限定摩登時尚包裝外盒，僅於指定銷售據點限量推出。取巧「Mortlach」諧音成為「More Luck」，為展新的一年飲入無限希望與福氣。

慕赫16年單一麥芽威士忌以醇厚豐馥的新酒，注入雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso中100%雪莉桶熟成，完美保留雪莉純正血統，在厚實酒體中層層解密雪莉甜美且獨特的花果香調口感，堪稱雪莉平衡風味的上乘之作。

在眾多威士忌專家品鑑後，一致盛讚有過之而無不及，讓威士忌愛好者得以品嚐慕赫令人魂牽神攝的稀世秘釀。此次的禮盒以華貴大氣的正紅色及典雅的深藍色，配上細膩的描金線條，低調時尚外盒做為慰勞自己或贈送親朋好友，都是送禮的不二人選。

擁有悠長歷史的Mortlach慕赫酒廠誕生於1823年，是蘇格蘭酒鄉斯貝賽（Speyside）區製酒重鎮達夫鎮（Dufftown）的首家合法酒廠，風味獨樹一格，酒液珍貴稀有，僅有極少量比例用於原廠裝瓶的單一麥芽威士忌，是製酒師私下流傳的秘密佳釀，經典酒款更是威士忌行家爭相收藏的夢幻逸品，僅有少數人曾有幸能一探其奧秘。傳奇單一麥芽威士忌Mortlach慕赫，不僅是饕客爭相追求的話題酒款，也是品味達人們佳節送禮的最佳選擇。

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