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「威士忌之王」皇家禮炮21年藍玫瑰限定版 新奢典範

記者高婉珮／綜合報導
皇家禮炮新奢時尚大秀，邀請人氣名模隋棠優雅演繹新奢典範。（圖：保樂力加提供）
皇家禮炮新奢時尚大秀，邀請人氣名模隋棠優雅演繹新奢典範。（圖：保樂力加提供）

「威士忌之王」皇家禮炮（Royal Salute）攜手英國31歲新銳設計師Richard Quinn，以時尚領域金字塔頂端方可觸及的高級訂製服手法，打造前所未見的全新「皇家禮炮21年新奢時尚系列（The Couture collection）——藍玫瑰限定版」。

新酒款以英國國花玫瑰為主題，透過Richard Quinn最具標幟性的「印象派英式花卉」風格，繪製限量藍玫瑰瓶身，有「暮光白」與「月夜黑」兩色。瓶中酒液由皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop全新調製，不僅嚴選31間頂級威士忌酒廠超過21年以上的珍稀酒液，其中還封存3間已消逝酒廠的絕響佳釀，打造出花園百花盛開的氣息。

皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版，有「暮光白」（右）與「月夜黑」兩色，兩者...
皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版，有「暮光白」（右）與「月夜黑」兩色，兩者酒液相同，酒精濃度40%。（圖：保樂力加提供）

新酒款酒體擁有飽滿的馥郁香氣，紅蘋果與甜桃氣息層層堆疊，伴隨著綿密柔和的烤布蕾、榛果巧克力及橙皮丁香，並以清晰誘人的花香收尾提綴。一入口，豐富奔放的杏桃和芒果風味，接續香草巧克力及薑的香甜柔順包覆味蕾，尾韻悠長濃郁，無止盡優雅的花蜜甜香在口中久久不散。

除了為「皇家禮炮21年新奢時尚系列──藍玫瑰限定版」打造亮眼瓶身外，Richard Quinn也另外以半高訂（Semi-couture）的概念，縫製3套皇家禮炮高級禮服，製作出瑰麗高貴的斗篷式洋裝和緊身裙裝，以及一套在過去現身於時裝週上、具備誇張裙擺廓形的長禮服，在人氣名模隋棠的優雅演繹下，讓人聯想起滿載英倫優雅風格又不失摩登感的皇家禮炮經典酒瓶，展現高端品味。

本身就是威士忌愛好者的Richard Quinn表示：「能有機會和皇家禮炮一起激盪創意，實在是個非常棒的經驗。透過不同專業的合作而實體見證各種工藝與創新，也讓我樂在其中，特別是首次探索高年份威士忌的世界，這帶給我相當豐富的靈感。」

被喻為當前英國時裝界最耀眼新勢力的Richard Quinn，以半高訂（Semi...
被喻為當前英國時裝界最耀眼新勢力的Richard Quinn，以半高訂（Semi-couture）概念，縫製3套皇家禮炮高級禮服。（圖：保樂力加提供）
皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版「月夜黑」款。（圖：保樂力加提供）
皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版「月夜黑」款。（圖：保樂力加提供）
皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版「暮光白」款。（圖：保樂力加提供）
皇家禮炮21年新奢時尚系列藍玫瑰限定版「暮光白」款。（圖：保樂力加提供）

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