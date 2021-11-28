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茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

記者孫曼／綜合報導
香港蘇富比首場普洱茶拍賣「珍茶淺酌」將於12月8日起於線上舉辦。（圖：蘇富比提供）
香港蘇富比首場普洱茶拍賣「珍茶淺酌」將於12月8日起於線上舉辦。（圖：蘇富比提供）

有的茶真的是金。香港蘇富比（Sotheby's）即將於12月8至16日舉行首場普洱茶拍賣，「珍茶淺酌」網路拍賣共呈獻逾20件拍品，涵蓋百年號級骨董茶、50年代印級茶、70至90年代七子餅茶等，當中包括罕有的清末民初百年陳雲號（白票黑字），每公克估價超過356美元。同時於線上舉辦的還有蘇富比中國藝術品部的「甘茗廻香 – 中國歷代茶器的演變」拍賣，以中國歷代飲茶習慣為背景，見證古代茶具隨歷史蛻變的面貌，完整呈現華人的飲茶文化。

1900年代百年陳雲號（白票黑字），重量約270克（一片），估價90萬港元（約1...
1900年代百年陳雲號（白票黑字），重量約270克（一片），估價90萬港元（約11.6萬美元）起。（圖：蘇富比提供）

領銜拍品為估價90萬港元（約11.6萬美元）起的1900年代百年陳雲號（白票黑字）。陳雲號是民國初年著名普洱茶號，五大骨董號級茶之一。此餅為「白票黑字」內飛樣式，太陽形圖案上印有「陳雲貴印」字樣，在陳雲號系列中屬最高檔次，為雲南易武產的青餅，品相完整良好、芽毫勻稱，此茶的雅韻正味在號級茶中尤為豐富，經百年久藏，充份展現易武正山茶的香甜醇和。

1950年代藍印圓茶（甲級），估價40萬港元（約5.1萬美元）起；1950年代藍...
1950年代藍印圓茶（甲級），估價40萬港元（約5.1萬美元）起；1950年代藍印鐵餅（湖水藍），估價35萬港元（約4.5萬美元）起。（圖：蘇富比提供）

另一拍賣焦點為1950年代藍印圓茶（甲級），估價40萬港元（約5.1萬美元）起。1950年後，中國普洱茶進入「國營時期」，製作形式轉為大量生產的機模壓製，包括餅形、重量、包裝規格等均統一化。而50年代為「印級茶時期」，雲南中茶公司生產的茶葉繼承了號級茶的優良傳統，採野放茶青拼配制。當時茶品種類不多，以紅印及藍印為優 – 藍印圓茶是勐海茶廠生產的經典茶品，綠色茶字商標印刷，後因外包裝遮蓋「甲、乙級」字眼的藍色藥水褪色，市場對此茶分級的說法各異，級別爭論更令藍印聲名大噪。甲級藍印在市場上曝光度較稀少，此拍品陳期逾半世紀，品相上佳，金黃芽毫分佈勻稱，葉質油光亮麗，散發淡淡梅子香氣。

1900年代百年陳雲號（白票黑字）以及1950年代藍印圓茶（甲級）。（圖：蘇富比...
1900年代百年陳雲號（白票黑字）以及1950年代藍印圓茶（甲級）。（圖：蘇富比提供）

而另一件湖水藍茶字設計的茶品，是50年代藍印鐵餅中的珍稀品，原包裝保存至今完好無缺，陳韻與梅樟香交錯迴盪，存飲皆宜。藍印鐵餅有竹筒裝及紙筒裝兩種，包裝棉紙版模均以「美術字」字體印刷，分淺綠、深綠及湖水藍茶字樣式，內飛一般分為「深綠色」及「湖水藍」茶字設計。

中國 拍賣 華人

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