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咖啡漲價潮來臨？彭博：過去12個月上漲50%

編譯張君堯／即時報導
喝咖啡已經成為現代人日常生活中不可或缺的一部分，不過根據「彭博」報導 ，其實咖啡的價格在過去一年中悄悄上漲，民眾卻似乎沒有發覺。(Getty Images)
喝咖啡已經成為現代人日常生活中不可或缺的一部分，不過根據「彭博」報導 ，其實咖啡的價格在過去一年中悄悄上漲，民眾卻似乎沒有發覺。(Getty Images)

咖啡已經成為現代人日常生活中不可或缺的一部分，不過根據「彭博」報導 ，其實咖啡的價格在過去一年中悄悄上漲，民眾卻似乎沒有發覺。

報導指出，阿拉比卡咖啡豆的價格在過去12個月上漲了50%，在乾旱和霜凍破壞主要生產國巴西的作物，同時全球咖啡供應緊縮至少兩年後，價格在七月創下7年來新高。上漲之際，高昂運費和貨櫃短缺也持續擾亂全球供應鏈，擠壓利潤並加劇通脹擔憂，這個現象導致許多消費者面臨嚴峻的選擇：「提高價格或改用更便宜的咖啡豆」。

不過研究公司「NPD Group」的食品和飲料行業分析師賽佛（Darren Seifer）表示咖啡是「消費者日常生活中如此重要的一部分，要改變他們的咖啡習慣需要付出很多努力」，並補充說「客戶已經『習慣』波動的價格」，而根據各家公司的調查，咖啡即使價格上漲也似乎不影響其銷量。

根據荷蘭合作銀行（Rabobank）的數據，今年全球咖啡消費量預計將從1.648億袋增至1.688億袋（每袋60 公斤）。知名連鎖咖啡公司星巴克（StarBucks）也表示，全球市場預計將在未來三年內以9%的複合年增長率擴大至「超過4000億美元」，此外，在增長最快的咖啡市場亞洲，由於收入增加以及中國、印度和印尼咖啡館文化的蓬勃發展，消費量將增加。

不過疫情仍帶來自2011年以來的首次下滑，荷蘭合作銀行分析師莫雅（Guilherme Morya）仍表示樂觀，表示儘管今年價格上漲可能會抑制疫情後的反彈，但「消費不會減少」。巴西精品咖啡協會主任諾蓋拉（Vanusia Nogueira）表示「影響將因地區而異」。

以星巴克這樣規模的公司來說，與人工和租金相比，咖啡豆只占總成本的一小部分。儘管如此，這家全球最大的咖啡連鎖店表示「正感受到通脹壓力」，並稱「定價將是我們用來抵消這些不利因素的眾多槓桿之一」。雀巢SA執行長史奈德（Mark Schneider）則表示「在適當的情況下，我們會提高價格」。

咖啡 星巴克 疫情

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