1杯要價5歐元 珍珠奶茶攻陷法國青少年

珍珠奶茶。（本報資料照片）

法國媒體今天分析報導，法國青少年逐漸成為台灣 珍珠奶茶驚人消費族群。珍奶店外的人龍成為疫情 下學生的社交淨土；受訪學生說：「邊和朋友聊天邊買珍奶，是最棒的事。」

世界報（Le Monde）今天一篇專欄分析，作者富爾（Guillemette Faure）首先提到美國作家兼金融顧問巴赫（David Bach）發明的詞彙「拿鐵因素」（latte factor），指的是每天看似不起眼的小花費，加總起來卻十分驚人。

過去幾年來，法國逐漸出現了「珍奶因素」的現象，開始蠶食都市青少年口袋裡的零用錢。這些青少年從國中起，就知道如何把5歐元（約6美元）零用錢花在這甜飲上，而不願強迫自己喝星巴克的苦澀咖啡 。

專欄文章指出，「這來自台灣的飲料，10多年來逐漸席捲法國，但是疫情讓珍奶熱在青少年間發酵。它比紅石榴糖漿水更成熟，比義式咖啡更容易入口，用吸管穿透封口，這飲料最適合外帶，也成了青少年不受拘束的象徵」。

據富爾觀察，「疫情期間，珍奶店外排隊的人龍成了社交場所的最後淨土。加上所有可能的選項組合（烏龍、綠茶、冷熱、牛奶、植物奶、各種口味），我們可以在排隊時花上一段時間好好討論」。

富爾寫道，「這些『珍奶族』通常都得到父母的同意，讓他們享用這種化身為飲料的甜點：在社交網絡與各種危機四伏的時代，有哪個父母會擔心茶呢？去買杯珍奶會比去滑板公園還來得好說話，也不會引起去速食店那樣的反對意見。而且，青少年也不用跑太遠，因為很多珍奶業者都選擇開在學校附近」。

專欄分析，這些國中生每周大約會有2歐元零用錢，再加上買菜跑腿的零錢，就可以來上一杯。「他們思考要點什麼的時間可能比喝飲料本身還久。複雜的選項可能會讓第一次光顧的人眼花撩亂，但他們也不會提問，否則就會露出他們很沒經驗的破綻」。

富爾走進這些青少年「珍奶族」，詢問他們熱愛珍奶的原因。有人說：「我也是需要一些時間和閨蜜相處啊」、「一邊與死黨視訊，一邊走去買珍奶，這是生活中最棒的事」。

也有人向記者表示：「珍奶一杯5歐元，我已經太習以為常了」、「我爸媽限制我一週只能喝一杯」、「珍奶比糖果還持久」，更有受訪學生說：「國中生是世界上最大的『珍奶族』」。