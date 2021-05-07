台灣這款飲料南韓爆紅 網友：連跑5家超商都賣光

一款來自台灣的「泰山冰鎮葡萄綠茶」在南韓爆紅，引起上千網友討論。 圖擷自twitter

台灣 的手搖飲料相當知名，在全球各地受到不少民眾熱愛，近日一款鋁箔包飲料，引起南韓 民眾關注。一名南韓網友分享，這款來自台灣的飲品引進韓國超商 ，喝起來相當香甜可口，是讓人想起童年夏天的味道。貼文被逾3千網友轉發分享，引起熱烈討論。

一名南韓網友日前在推特張貼照片，主角是台灣食品公司「泰山企業」推出的「冰鎮葡萄綠茶」。該網友表示，這款飲料，喝起來和知名美國品牌「Capri Sun」的葡萄果汁很相似，但又多了綠茶的香甜清爽，尤其冰過後的沁涼口感，會讓人想起「童年時代的夏天滋味」。

這則貼文被上千名網友轉發，許多韓國民眾直呼「這是我的愛」、「我是出於好奇才買的，但讓我驚訝的是，真的比想像中還好喝」、「去了附近的5家便利店都找不到」、「哇，好想試試看」、「一直買不到快瘋了」、「味道就像香甜葡萄融化在綠茶中」、「超商現在買二送一」、「每天喝一瓶」等，掀起一陣搶購熱潮。

不少台灣網友看到消息後則相當意外，紛紛留言「冰鎮葡萄綠茶居然成功打開韓國市場」、「身為台灣人我竟然沒有喝過這個東西」、「但這是我覺得冰鎮最難喝的茶，像小時候喝的感冒糖漿」、「冰鎮我只喝水果茶，而且一定要寶特瓶裝的才好喝」。

此外，部分南韓網友提到，台灣的大多數飲料都很好喝，但普遍偏甜，並點名台灣常見的「多多綠茶」，表示「希望多多綠茶也能進口，那是我最喜歡的飲料，但在任何地方都找不到類似的味道」、「多多綠茶真的好喝」、「好想快點去台灣喝多多綠茶」。