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43年威士忌 泰斯卡有史以來年份最高 全球僅1830瓶

記者高婉珮／綜合報導
「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌。圖：帝亞吉歐提供
「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌。圖：帝亞吉歐提供

威士忌投資已經成為近年投資顯學，尤其珍稀威士忌的價值，在過去十年整體上漲582%，是近十年增值最快的奢侈品，被投資專家喻為「潛在回報最高奢侈品資產」。帝亞吉歐2021年為全世界的收藏家，獻上Xpedition Oak系列的限量原酒「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」，全球限量僅1830瓶。這不僅是泰斯卡（Talisker）有史以來年份最高的威士忌，同時也是一款代表泰斯卡「無畏冒險、勇於挑戰」之創廠精神的大西洋挑戰賽紀念酒。

「泰斯卡X系列43年限量原酒蘇格蘭單一麥芽威士忌」使用10個頂級美國橡木Hogshead豬頭桶熟成，以酒精濃度49.7%的原桶強度裝瓶，完美保留泰斯卡經典的海洋胡椒風格，並採精美手工木盒包裝，盒內還附有一小片跨海至蘇格蘭的木桶片作為珍貴紀念。

泰斯卡X系列43年限量原酒，全球限量僅1830瓶。圖：帝亞吉歐提供
泰斯卡X系列43年限量原酒，全球限量僅1830瓶。圖：帝亞吉歐提供

泰斯卡身為斯凱島唯一的麥芽威士忌酒廠，兼具火山與海洋的雙重特性，更曾經被威士忌玩家譽為海洋風味最鮮明的威士忌酒廠。其中最值得被討論的即是泰斯卡獨有的特殊的兩對三的蒸餾系統（兩支初餾蒸餾器wash still與三支再餾蒸餾器spirit still配對），這可是全球唯一不對稱的蒸餾器工法，蒸出來的酒比常見的二次蒸餾的新酒更細緻優雅，但又比傳統低地區三次蒸餾的保留更多酒廠獨有個性。

2020年12月12日55名來自世界各地的划船運動選手，為了參加「2020年泰斯卡威士忌大西洋挑戰賽」，來到西班牙加那利群島的San Sebastián de La Gomera港，他們要從這個位於北非外海的小島，在海上度過30至90天，橫渡波瀾壯闊的大西洋，勇敢划向4800公里外的安提瓜島，被稱為是世界上最艱苦的划船比賽。為了緬懷此段酒廠創立的壯闊歷史，此次泰斯卡酒廠特別讓知名冒險家James Aiken，循著「泰斯卡威士忌大西洋挑戰賽」的路線，駕船帶著一束來自泰斯卡酒窖的橡木桶板，一起穿越大西洋，象徵泰斯卡威士忌因為大海而造就經典的特殊風味，最後這些橡木桶板被小心地送回泰斯卡酒廠，作為Xpedition Oak系列最重要的元素。

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