你喝的雪莉桶 究竟是哪一種？

這張照片可以一窺堪稱「威迷心頭好」的西班牙雪莉桶之廬山真面目，每桶容量為500公升，桶中分別陳釀出Palo Cortado、Oloroso、P.X.…等不同類型的雪莉酒。（圖：詹昌憲提供）

我們經常聽到強調以「100%雪莉桶熟陳」的威士忌。其實來自熟陳過西班牙雪莉酒（Sherry Wine）的「雪莉桶」，只是個籠統的名詞，隨著雪莉酒類型的不同、有不同的特色，讓威士忌呈現不同的風味。

關於雪莉桶（Sherry Butt），大家常有幾個誤會。首先是由於常常聽到「雪莉桶威士忌」，因此誤以為雪莉桶俯拾皆是，甚至比波本桶還常見。

雪莉酒的酒色與風味各不相同。（取材自Sherry Wine官網）

好的雪莉桶 要價3000歐

其實在威士忌產業中，雪莉桶是取得不易的珍稀橡木桶，威士忌酒廠必須要花上兩、三年時間，靠著在西班牙「養桶」才能取得，一顆雪莉桶的取得成本，至少是波本桶的十倍以上。

前金車噶瑪蘭首席調酒師、現任軽井澤蒸餾酒製造株式会社副社長暨首席調酒師張郁嵐指出：「一個波本桶的成本，大約是200至300元美元；但是一個優質的、舊的雪莉桶的成本，買起來至少是500歐元，並且現在基本上已經買不到了。現在威士忌酒廠必須透過『養桶』來取得雪莉桶，一個好的雪莉桶的取得成本，大約要2000至3000歐元。」

為什麼雪莉桶身價會水漲船高？「一是因為雪莉酒市場的日益萎縮，造成雪莉酒產量愈來愈少；」張郁嵐表示：「二是因為西班牙在2015年實施法定產區制，在雪莉酒法定產區D.O.（Denominación de Origen）規定中，只有在赫雷茲（Jerez）、聖路卡（Sanlúcar de Barrameda）、與聖瑪利亞港（El Puerto de Santa María）這一塊『雪莉三角』地帶所生產的，才能稱為雪莉酒，於是更加一桶難求。」

關於雪莉桶的第二個誤會，是以為雪莉桶只有Oloroso與簡稱「PX」的Pedro Ximénez這兩種；其實雪莉桶的風格相當多元，風格細膩優雅的Fino與酒體圓潤厚實、口感甜美的Oloroso與PX，恰好是天平的兩個極端，中間還有Manzanilla、Amontillado、Palo Cortado、Moscatel等，酒色也由淺漸深。

張郁嵐表示：「在雪莉酒裡面，Fino號稱酒體最純淨、最優雅，最有王者氣度，因此在西班牙有『雪莉之王』封號。顏色最深的PX由於香氣層次豐富，被西班牙人封為『雪莉之后』。」

或許是為了在「雪莉桶威士忌」這個類別中進行市場區隔，已經有愈來愈多首席調酒師，樂於嘗試Oloroso與PX之外的雪莉桶。格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼（Brian Kinsman）接連推出以Amontillado桶過桶的格蘭菲迪12年天使 雪莉，以及以Palo Cortado桶後熟的格蘭菲迪22年；皇家柏克萊 首席調酒師史蒂芬妮麥克勞德（Stephanie Macleod），更將不同年份的威士忌，放入Oloroso、Palo Cortado與Pedro Ximénez三種雪莉桶進行二次熟成，推出了全新系列的皇家柏克萊12、18以及21年酒款。

對熱愛雪莉桶的消費者的好消息是，各式各樣雪莉桶百花齊放的時代，已翩然到來。

五種雪莉桶 風味大不同

金牌加持 噶瑪蘭經典獨奏 Fino雪莉桶原酒

西班牙文中的「Fino」，相當於英文中的「Fine」，有精緻、高級的意思；酒色較淡、採用生物陳年法的Fino，一向被西班牙人視為雪莉酒中的高級品。張郁嵐指出：「Fino雪莉酒跟伊比利生火腿真的是絕配，也是西班牙人餐桌上的高級享受。」

噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒，罕見地以Fino雪莉桶熟陳，酒色呈現暗琥珀色，將Fino雪莉酒的提拉米蘇、杏仁、奶油太妃糖的氣味，巧妙與噶瑪蘭威士忌的亞熱帶水果風情融合，絕妙滋味令人驚艷，2次榮獲WWA新世界最佳單一麥芽威士忌殊榮，6次獲得SFWSC雙金牌肯定。

噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶原酒。 （圖：金車噶瑪蘭提供）

天使親吻 格蘭菲迪12年 天使雪莉

酒色比Fino稍深、陳年方式介於生物陳年與氧化陳年之間的Amontillado，由於在雪莉桶產量中僅占5%的稀有性，讓格蘭菲迪將這款以Amontillado雪莉桶過桶的12年威士忌，冠上「天使雪莉」之名。

格蘭菲迪12年天使雪莉酒色呈現清亮的緋紅色澤，依舊保有格蘭菲迪果香豐富的特色，首席調酒師布萊恩・金斯曼再藉由「過桶（Wood Finish）」技術，加入Amontillado雪莉桶所帶來的輕柔木質調、肉桂與荳蔻等香料氣息，酒款洋溢蜜餞與梅子的馥郁香氣，口感深邃甜美。

格蘭菲迪12年天使雪莉。（圖：格蘭父子提供）

馥郁飽滿 格蘭利威13年雪莉桶原酒 2021年限量珍藏版

Oloroso在西班牙文裡的意思是「有香味的」，酒色深沉、採用氧化陳年法的Oloroso雪莉酒，酒體厚實，口感圓潤，帶有明顯的堅果、焦糖、香料、皮革、菸草等氣息。

格蘭利威13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版，100%在Oloroso雪莉桶中熟陳，帶有濃郁而甜美的成熟水果香氣，伴隨著杏仁糖糕芬芳，並隱含著淡淡的香料氣息，洋溢糖漬果乾、黑巧克力，橙皮、丁香的風味，渲染出層次豐富、悠長的共鳴。

顛覆傳統 皇家柏克萊18年 單一麥芽威士忌

酒色與Amontillado相近、陳年方式同樣介於生物陳年與氧化陳年之間的Palo Cortado雪莉酒，也是產量十分稀少的雪莉酒款。Palo Cortado雪莉桶會帶給威士忌杏仁、核果、以及烤布丁般的奶油香草氣息。

皇家柏克萊18年最開始是在初次波本桶、二次桶與重組桶裡陳年，經首席調酒師史蒂芬妮・麥克勞德調配融和後，再放進Palo Cortado雪莉桶中過桶，架構出綠橄欖與菸草香合為一體的迷人芬芳。帶著豐富的辛香味、奶油香草、水果、可可粉、柑橘香氛的輕快活力，顛覆雪莉桶單一麥芽威士忌的既定印象。

甜順厚實 Omar PX雪莉桶原酒

簡稱為「PX」的Pedro Ximénez雪莉酒，酒色深似醬油，以曬乾後的Pedro Ximénez葡萄經氧化陳年法釀製而成，是甜型雪莉酒。

南投酒廠所釀製的Omar PX雪莉桶原酒，將在Oloroso雪莉桶中熟陳的威士忌原酒，再放到PX雪莉桶中繼續熟陳，然後挑選風味已達到巔峰狀態的桶子，限量裝瓶為單桶原酒。

Omar PX雪莉桶原酒的酒色呈現成熟的紅棕色調，在花香中帶著一絲煙燻味，富有葡萄乾、成熟蘋果與水蜜桃果香，以及濃厚的焦糖、黑棗及木質調性，整體香氣極具層次及變化。