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香港富商劉鑾雄拍賣法國藏酒 估值達3450萬元

記者孫曼／綜合報導
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣。(圖:蘇富比提供)
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣。(圖:蘇富比提供)

「大劉」劉鑾雄計劃下月出售法國葡萄酒，劉鑾雄將出讓58瓶窖藏予蘇富比拍賣，預計估值最高達3450萬港幣（約444萬美元）。蘇富比公布，「劉鑾雄窖藏佳釀（第二部份）」專場將於4月16日至18日舉行。

香港蘇富比洋酒及烈酒春季拍賣一連三日舉辦，總估價6500萬港元起，由劉鑾雄窖藏佳釀第二部份揭開序幕。來自香港知名企業家暨藝術收藏家劉鑾雄的洋酒，上季拍賣創造完售的白手套佳績。本季於4月16日登場的第二部分專場，共148項拍品，總估價2400萬港元起，有包括柏翠堡等多達58項大瓶裝拍品，偏好大瓶裝藏家不可錯過。而焦點拍品則是有「葡萄酒之神」美譽的Henri Jayer作品，共有逾百瓶極受酒藏家追捧的Vosne-Romanée Cros Parantoux上拍。而另一件令人矚目的拍品則是年份早至1865年的 Chateau d’Yquem，此瓶本身已是一個珍貴的葡萄酒史。

香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包...
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包括Henri Jayer於1985年推出的Vosne-Romanée Cros Parantoux。。(圖:蘇富比提供)

緊接於4月17日登場的「珍稀佳釀」專場共呈941項拍品，總估價逾3,350萬港元。其中一系列精品來自一位蘇富比長期客戶，包括Ornellaia’s Archivio Storico的垂直年份系列。同場拍賣還有共50項來自傳奇釀酒師Henry Jayer於1970年代至1990年代間的作品，包括一瓶神話級1978年Vosne-Romanée Cros Parantoux、4瓶1.5升裝1986年Cros Parantoux，與兩瓶1986年Richebourg。

最後於4月18日舉辦的香港首個「珍稀烈酒」拍賣，將有一整套酒廠直送的Black Bowmore單一麥芽威士忌，除了五瓶蒸餾於1964、於1993至2016年間陸續推出的Black Bowmore，並附John Galvin設計的定製陳列櫃，以及可造訪Bowmore酒廠的難得體驗，拍賣收益也將捐贈艾雷島（Islay）的慈善機構，估價400萬港元起。

香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包...
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包括Henri Jayer於1985年推出的Vosne-Romanée Cros Parantoux。。(圖:蘇富比提供)

拍賣 香港

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