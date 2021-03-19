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格蘭路思50年 台灣僅配額1瓶 上市即完售

記者高婉珮／綜合報導
格蘭路思50年珍稀水晶瓶以手工悉心打造。圖：摘自格蘭路思官網
格蘭路思50年珍稀水晶瓶以手工悉心打造。圖：摘自格蘭路思官網

格蘭路思史上最高年份——50年單一麥芽威士忌，以獨立編號手工水晶瓶搭配黑色亮漆外盒，全球限量50組，台灣只分配到一瓶，一上市即完售。

格蘭路思50年每組皆採獨立編號，裝入以手工打造的珍稀水晶瓶；其中一瓶編號38號甫在2020年11月20日於香港邦瀚斯拍賣行《Fine & Rare Wine and Whisky》上以32萬2400元港幣（約4萬1650美元）拍出，格蘭路思將此筆拍賣收入全數捐給柬埔寨慈善組織「This Life」幫助社區營造與貧童教育

格蘭路思50年融合驚人的多種香氣。圖：摘自格蘭路思官網
格蘭路思50年融合驚人的多種香氣。圖：摘自格蘭路思官網

格蘭路思50年蒸餾於1968年蒸餾，在珍稀橡木雪莉桶與波本桶中熟成，於2019年正式裝瓶，成為無可取代的絕版歷史，融合多層次香氣，賦予其極致奢華、馥郁的細膩風味。

格蘭路思釀酒大師Laura Rampling表示：「這款50年單一麥芽融合驚人的多種香氣，層次之複雜唯有如此高的年份才能醞釀出來，極其奢華、深沉而芬芳馥郁。」酒廠職人各個深諳格蘭路思釀酒工藝，有些甚至服務超過40年，該瓶遺產般的偉大鉅作旨在對這群人奉獻技能、熱情的感念慶祝。

格蘭路思50年，全球限量50組，以獨立編號手工水晶瓶搭配黑色亮漆外盒。圖：摘自格...
格蘭路思50年，全球限量50組，以獨立編號手工水晶瓶搭配黑色亮漆外盒。圖：摘自格蘭路思官網

格蘭路思的完美從水源開始，到製作威士忌的過程皆萬分苛求，格蘭路思是蘇格蘭少數擁有私有水源的酒廠，不使用斯貝河水，而是稱為「女士之井」（The Lady’s Well）的山泉井水，傳說這口井的純淨甜美來自14世紀伯爵獨身女之血，她為救愛人被惡魔殺害，深情的血浸入深井，使井水帶有特殊甜韻。

格蘭路思酒廠共有20座發酵槽，分別是8座不鏽鋼槽與12座俄勒岡松木發酵槽，麥汁經過60小時發酵，爾後經過10座高聳紅銅壺式蒸餾器慢速蒸餾，帶來輕盈優雅的果香，而頂級雪莉桶則帶來100%天然酒色，經典格蘭路思風格帶有成熟的柑橘、漿果、香草、各種芬芳花香與精緻的辛香味，被包裹在最柔軟的質地中，並且極致平衡。

每一瓶的瓶蓋都有獨立編號。圖：摘自格蘭路思官網
每一瓶的瓶蓋都有獨立編號。圖：摘自格蘭路思官網

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