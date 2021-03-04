想自己調杯Sidecar？卡慕法官網賣調酒組 連檸檬也附上

干邑白蘭地、柑橘香甜酒、一顆檸檬，就可以做出一杯完美的Sidecar。 （取材自Camus官網）

法國干邑白蘭地品牌卡慕（Camus），在法國官網推出家用調酒套組Camus Sidecar，只限定在法國官網販售，建議售價59歐元（約71美元）。

Camus Sidecar調酒套組中包括700毫升的卡慕Very Special干邑白蘭地一瓶、35毫升的荷蘭迪凱堡柑橘香甜酒（De Kuyper TripleSec）一瓶、一顆新鮮檸檬、以及一個調酒用不鏽鋼雪克杯（Shaker）。

最具代表性的白蘭地經典調酒Sidecar，誕生於第一次世界大戰期間位於法國巴黎的Harry's New York Bar，傳說一名名美軍上尉通常都是在晚餐前的時間請朋友載他去酒吧，他希望Bartender將干邑白蘭地、柑橘香甜酒、檸檬汁給調在一起，讓他暖暖身子，由於他總是坐在朋友摩托車的側車（Sidecar）前往，所以如此配方的調酒就叫做Sidecar。當然還有另一種說法是Sidecar其實起源自倫敦 ，不過也有人認爲是先在巴黎大受歡迎之後，才傳入倫敦的。

這次卡慕酒廠幫Sidecar愛好者所有的材料都準備好，使用者只要拿出杯子跟冰塊，就一切搞定。卡慕認為，像卡慕這樣馥郁芬芳的干邑白蘭地，正是最好的Sidecar基酒，能夠與該款調酒中的柑橘元素完美融合，展現出酸酸甜甜的美妙滋味。