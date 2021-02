嘻哈教父史努比狗狗 推出INDOGGO琴酒進軍全美

嘻哈教父史努比狗狗推出INDOGGO琴酒。圖/摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書。

嘻哈教父史努比狗狗(Snoop Dogg)繼發表「Snoop Cali Red」葡萄酒後,又跟酒商Trusted Spirits與Prestige Beverage Group合作,推出INDOGGO琴酒進軍全美。INDOGGO琴酒採紫色配金色瓶裝,每瓶750毫升,售價30元美元 。

INDOGGO琴酒花了兩年時間研發,前後共經過五次蒸餾,其中融合七種植物釀造,包括杜松、橙子、胡荽、決明子、鳶尾根、歐白芷根和歐白芷種子,它同時注入草莓與柑橘等全天然成分,強調無麩質、無加糖,讓琴酒略帶香甜水果味。

INDOGGO琴酒加入冷榨果汁,是最經典喝法,恰如Snoop Dogg的1994年經典單曲〈Gin And Juice〉。圖/摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書 紫色配金色的750毫升瓶裝,售價30元美元,約合新台幣840元。圖/摘自INDOGGO by Snoop Dogg臉書

INDOGGO琴酒的創作靈感,正是來自於史努比狗狗在1994年發表的成名單曲〈Gin And Juice〉,也使INDOGGO琴酒加入冷榨果汁飲用,成為最符合原創精神的經典喝法。

喜歡琴酒的史努比狗狗,甚至曾經於2018年在BottleRock Napa Valley音樂節中,與饒舌歌手Warren G、頂級廚師Michael Voltaggio等人,一同根據〈Gin And Juice〉歌曲,用180瓶琴酒、154瓶杏桃白蘭地與38瓶3.78升的柳橙汁,製作成超過500公升的超大杯琴酒雞尾酒,打破金氏世界紀錄。

【世界新聞網 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康】