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藏家預備開搶！格蘭多納單桶國際版Batch 18問世

記者高婉珮／綜合報導
格蘭多納力作「格蘭多納單桶國際版BATCH 18」問世。圖：翔盛國際提供
格蘭多納力作「格蘭多納單桶國際版BATCH 18」問世。圖：翔盛國際提供

格蘭多納酒廠旗下「單桶國際版系列」揭開全新篇章，「格蘭多納單一桶裝國際版Cask Bottling Batch 18」，預計自2021年2月起於各大菸酒專賣店限定販售。該系列由首席調酒師Rachel Barrie博士，親自精選18款1990年至2009年的緻臻酩作，禮讚宣揚高地酒廠的頂級單一麥芽蘇格蘭威士忌。

「格蘭多納單桶國際版Batch 18」擁有豐富的選擇，有香氣馥郁的Pedro Ximénez雪莉桶，以及具有濃厚堅果香的Oloroso雪莉桶；每款酒皆呈現出絕無僅有的鮮明個性，酒精濃度各異，介於48%至61.9%之間，皆延續格蘭多納威士忌的風格，成品非冷凝過濾亦不經焦糖著色，完整保留原酒桶的天然色澤。

格蘭多納首席調酒師Rachel Barrie博士表示：「格蘭多納單桶國際版Batch 18是為了讚頌酒廠歷史悠久的極致製酒工藝，造就出的重雪莉風格之頂級高地單一麥芽蘇格蘭威士忌。」

該系列一向受到威士忌愛好者的高度推崇，每次上市都是年度熱門焦點。這些綻放出格蘭多納威士忌精緻特色的珍稀鉅獻，都是由Rachel Barrie博士本人親自悉心精選。每款酒皆分別流露出專屬格蘭多納的鮮明風格，引領行家探索西班牙雪莉桶熟成威士忌的巔峰境界與豐富層次。

Rachel Barrie博士指出：「從1990年珍稀的陳年橡木桶，締造出層次細膩的黑巧克力風味，到2009年Pedro Ximénez Puncheon桶，造就出獨特的水果蛋糕和烤葡萄乾風韻。每款酒桶皆孕育出濃郁典雅、酒體飽滿，且專屬格蘭多納的經典風格。全18種酒款皆為非冷凝過濾，以確保成品極為醇厚濃郁，且擁有渾然天成的深邃色澤。」

格蘭多納單一桶裝Batch 18 2009 #2039單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖：...
格蘭多納單一桶裝Batch 18 2009 #2039單一麥芽蘇格蘭威士忌。圖：翔盛國際提供

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