世界6大蒸餾酒「中國白酒」英文名改了！

圖為山西糖酒博覽會上展出的中低價位白酒。（中新社）

中國 酒業協會微信 公號發布消息稱，中國白酒的英文名，從「Chinese distilled spirits」更改為「Chinese Baijiu」。

每日經濟新聞報導，中國酒業協會去年4月向海關總署提出申請，建議將海關商品名錄中的中國白酒的英文名改為「Chinese Baijiu」。

中國酒業協會稱，中國白酒與白蘭地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum) 和金酒(Gin)一起並稱為世界六大蒸餾酒。白酒是中國的國粹，有2000多年的生產歷史，所採用的是與西方完全不同的天然多菌種固態發酵、固態蒸餾、全生物質轉化產品。

目前科學研究精準表明參與白酒釀造的微生物有100多種，風味物質有1000多種，其中定性的風味物質有300多種，中國白酒消費量為約占世界蒸餾酒的三分之一。但多年來，中國白酒缺乏一個官方的準確的英文名稱， 造成海外消費者的困擾，比如Chinese spirits(中國白酒)， Chinese distilled spirits(中國蒸餾酒)， Chinese liquor(中國烈酒)等都稱為「中國白酒」。

中國酒業協會表示，經學術界的努力和宣傳，白酒(Chinese Baijiu)也逐步在被國內外行業專家及消費者所認知，此外，近年來協會組織白酒企業參加的各種食品飲料展會上也都統一使用「Chinese Baijiu」，相信隨著時間的推移，「Chinese Baijiu」的知名度將越來越高。