吃出新春好運頭 海島威士忌搭年節開運小點

帝亞吉歐Classic Malts海島威士忌，搭配年節經典開運小點，別有興味。（圖：帝亞吉歐提供）

象徵長壽的麻粩、生仁糖、牛肉乾、豬肉乾、桂圓糕、鳳梨酥…，都是榜上有名的年節熱銷零食；全球烈酒領導集團帝亞吉歐精選旗下Classic Malts系列中海島單一麥芽威士忌──泰斯卡（Talisker）、卡爾里拉（Caol Ila）以及樂加維林（Lagavulin），以最迷人的海島風味搭配年節必備開運小點，獻上新年「最牛」的祈福點心組合。

島嶼威士忌最大的特色，是有著個性鮮明的酒體，以及強烈的泥煤與煙燻風格，搭配年節經典開運小點與親友共享，別有一番興味。

春節期間許多人習慣購買金元寶形狀巧克力，或由金棗做成的蜜餞，象徵財源滾滾。金棗又名黃金柑，諧音象徵招財進寶「金來找」、「大桔大利」之意。蜜金棗酸甜而鹹與金元寶巧克力苦甜滋味，搭上一瓶風格鮮明、具有豐富乾果香甜的「泰斯卡10年」，迸發甜而不膩的全新滋味，入口後綿延悠長的泥煤氣息，一如源源不絕的財源不斷湧現。此外，「泰斯卡10年」與帶著海味的魷魚絲、蝦餅、海苔，也很合拍。

泰斯卡10年搭配魷魚絲、蝦餅、海苔。（圖：帝亞吉歐提供）

過年素有台語「甜食請你吃甜甜，乎你好緣歸厝邊」吉祥俚語，因此新年最佳伴手禮之中，不外乎包含桂圓糕與鳳梨酥兩種喜氣甜點。桂圓寓意迎來圓滿，鳳梨則是台語諧音「旺來」有吉利興旺之意、其冬瓜內餡也有「好年冬」的含意。桂圓糕與鳳梨清甜果香，與蘊含恬淡泥煤氣息與輕柔水果香氣的「卡爾里拉12年」有如絕配，跟煙燻烏梅也很搭。清新口感伴隨細緻煙燻泥煤香氣，祝賀親友開春迎來旺旺好運與滿滿福氣。

卡爾里拉12年搭配煙燻烏梅、五香花生。（圖：帝亞吉歐提供）

榜上有名的年節熱銷零食，還有象徵長壽的麻粩、生仁糖。麻粩以米果裹上麥芽與芝麻製成，取其「粩」諧音，祝福親友能夠「活到老、吃到老」；生仁糖以紅白兩色的糖霜包裹著別名「長生果」的花生，不僅美觀討喜，也意味著長長久久、延年益壽的意涵。帶海洋鹹味與清新木質調的「樂加維林16年」和堅果意外對味，要跟牛肉乾與豬肉乾搭配，也不成問題。