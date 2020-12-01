為什麼葡萄酒瓶建議「躺著擺」？跟空氣有關

使用軟木塞封存的葡萄酒，建議橫置保存。星坊酒業提供

選購葡萄酒的時候，許多店家都會提影消費者要讓酒瓶「躺下來」，以橫置的方式擺放；在葡萄酒冰箱裡，也是設計讓葡萄酒「躺著」存放。這究竟是什麼道理呢？

正確的答案是，全都是因為軟木塞的關係。使用軟木塞封存的葡萄酒，若採直立擺放，軟木塞會因為沒有接觸到酒液而產生乾縮現象，進而造成密封效果不佳，讓葡萄酒的風味受到影響。由於過去葡萄酒都是使用軟木塞封存，因此一律建議以橫置方式保存。

不過，後來許多葡萄酒莊改採用旋轉瓶蓋來封存葡萄酒，如此以來，在葡萄酒的儲放方面，也就不再受限於一定要橫置擺放，而是橫置或直立都可以。

酒莊業者須家昌表示：「旋轉瓶蓋你可以直立放。因為它是完全密封的，所以葡萄酒跟所儲存的環境之間，不會有任何空氣的交換，也不會有軟木塞乾縮的問題。」

此外，須家昌同時指出，一般的迷思認為，「只要是用軟木塞去封葡萄酒的葡萄酒，就比較高級；然後用旋轉瓶蓋的，就是比較平價的；其實事實並不然。」他說：「有越來越多的高價葡萄酒，都採用旋轉瓶蓋來封存。」

所以，並不是貴的葡萄酒一定都要採用橫置的方式保存，也不是便宜的葡萄酒都能直立存放；而是要視酒款封存的方法，來決定儲放的方式。

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