「蛋糕口味」威士忌 大人才可以喝的甜蜜

格蘭傑限量版「蛋糕」的創作靈感，正是來自蛋糕。(圖:格蘭傑提供)

這是蛋糕？還是威士忌？都不是。這款靈感來自於蛋糕的限量威士忌——格蘭傑「蛋糕（A Tale of Cake）」，酒精濃度46%，展現大人的專屬甜蜜。

格蘭傑全新限量酒款「蛋糕」的創作靈感，來自格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），他發現無論是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，一切所有的快樂回憶都跟蛋糕有關，於是他開始思考，如何可以把蛋糕魔力放進單一麥芽威士忌裡面。

秉持比爾博士瘋狂科學家的實驗精神，他將威士忌放入來自匈牙利的托卡伊（Tokaji）貴腐甜白酒桶中進行換桶窖藏陳釀，打造出複雜且精妙的甜美層次，同時也兼具格蘭傑滑順的水果風味，於是這款限量格蘭傑威士忌「蛋糕」就誕生了。

格蘭傑限量版「蛋糕」。(圖:格蘭傑提供)

許多年前，對葡萄酒著迷的比爾博士對托卡伊貴腐甜白酒的甜美和獨特的蜂蜜風味深深著迷，隨即便採購了一批托卡伊的貴腐甜白酒桶開始進行威士忌熟成實驗，結果發現這些酒桶可以帶給格蘭傑不一樣風格的醇厚甜美。受這些早期實驗的啟發，比爾博士使用了皇室托凱酒莊（Royal Tokaji）的托卡伊貴腐甜白酒桶打造這一款格蘭傑限量版「蛋糕」。

格蘭傑限量版「蛋糕」酒色是濃豔的紅銅色，洋溢著百香果、桃、梨、芒果的芳香，然後是格蘭傑經典的蜂巢、香草和杏仁，再加上淡淡的牛奶 巧克力風味。若加入適量的水，隨即帶出宛如杏子、接骨木花、花醋栗、蜂花粉和桃子糖漿等，更清爽的香韻。