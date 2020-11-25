我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

「蛋糕口味」威士忌 大人才可以喝的甜蜜

記者高婉珮／綜合報導
格蘭傑限量版「蛋糕」的創作靈感，正是來自蛋糕。(圖:格蘭傑提供)
格蘭傑限量版「蛋糕」的創作靈感，正是來自蛋糕。(圖:格蘭傑提供)

這是蛋糕？還是威士忌？都不是。這款靈感來自於蛋糕的限量威士忌——格蘭傑「蛋糕（A Tale of Cake）」，酒精濃度46%，展現大人的專屬甜蜜。

格蘭傑全新限量酒款「蛋糕」的創作靈感，來自格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），他發現無論是和奶奶一起動手做甜點，或是女兒為他做的翻轉鳳梨生日蛋糕，一切所有的快樂回憶都跟蛋糕有關，於是他開始思考，如何可以把蛋糕魔力放進單一麥芽威士忌裡面。

秉持比爾博士瘋狂科學家的實驗精神，他將威士忌放入來自匈牙利的托卡伊（Tokaji）貴腐甜白酒桶中進行換桶窖藏陳釀，打造出複雜且精妙的甜美層次，同時也兼具格蘭傑滑順的水果風味，於是這款限量格蘭傑威士忌「蛋糕」就誕生了。

格蘭傑限量版「蛋糕」。(圖:格蘭傑提供)
格蘭傑限量版「蛋糕」。(圖:格蘭傑提供)

許多年前，對葡萄酒著迷的比爾博士對托卡伊貴腐甜白酒的甜美和獨特的蜂蜜風味深深著迷，隨即便採購了一批托卡伊的貴腐甜白酒桶開始進行威士忌熟成實驗，結果發現這些酒桶可以帶給格蘭傑不一樣風格的醇厚甜美。受這些早期實驗的啟發，比爾博士使用了皇室托凱酒莊（Royal Tokaji）的托卡伊貴腐甜白酒桶打造這一款格蘭傑限量版「蛋糕」。

格蘭傑限量版「蛋糕」酒色是濃豔的紅銅色，洋溢著百香果、桃、梨、芒果的芳香，然後是格蘭傑經典的蜂巢、香草和杏仁，再加上淡淡的牛奶巧克力風味。若加入適量的水，隨即帶出宛如杏子、接骨木花、花醋栗、蜂花粉和桃子糖漿等，更清爽的香韻。

格蘭傑限量版「蛋糕」的包裝十分粉嫩。(圖:格蘭傑提供)
格蘭傑限量版「蛋糕」的包裝十分粉嫩。(圖:格蘭傑提供)

牛奶

上一則

回憶入菜 韓良憶：料理愈簡單 口感愈深刻

延伸閱讀

美足專欄／威爾森失誤連連 MVP要飛了？

美足專欄／威爾森失誤連連 MVP要飛了？
華女創造味覺魔法 自製流心芝士蛋糕網路暴紅

華女創造味覺魔法 自製流心芝士蛋糕網路暴紅
NFL／摩斯2達陣 比爾9年來主場首勝愛國者

NFL／摩斯2達陣 比爾9年來主場首勝愛國者
泡菜球 樂無窮

泡菜球 樂無窮

熱門新聞

各種麵包種類。取自123RF

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃

2020-11-16 17:31
串燒雞便當。（圖：商周出版提供）

三菜一飯 每天期待吃便當

2020-11-12 02:10
秋冬是柿子盛產的季節。取自ingimage

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

2020-11-13 16:05
香煎油豆腐鑲高麗菜。（圖：三采文化提供）

輕漬高麗菜 發酵好菌顧腸胃

2020-11-16 02:10
南瓜戚風蛋糕

南瓜戚風蛋糕

2020-11-22 02:10
黑羽土雞煲湯。（圖：福容大飯店提供）

天冷煲好味 暖胃又暖身

2020-11-23 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點