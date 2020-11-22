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養命酒也生產琴酒 獲2020年IWSC競賽3銀1銅

記者高婉珮／即時報導
養命酒製造株式会社推出兩款工藝琴酒與一款調酒用酒。摘自養命酒製造株式会社官網
養命酒製造株式会社推出兩款工藝琴酒與一款調酒用酒。摘自養命酒製造株式会社官網

世界琴酒風潮風起雲湧，連知名日本藥酒廠「養命酒製造株式会社」，也開始生產工藝琴酒，並且在2020年國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine and Spirit Competition, IWSC）中一舉獲得3面銀牌與1面銅牌肯定。

「養命酒製造株式会社」共推出兩款工藝琴酒，一款是「香の森」琴酒，另一款是「香の雫」琴酒。兩款琴酒都使用了烏樟，它的葉子有著特殊香氣，自古就被作為藥草使用。

其中「香の森」琴酒共使用18種植物搭配，屬於旗艦琴酒款，希望能最大程度引出烏樟的風味，酒精度47%。「香の森」琴酒在2020年IWSC中的「當代琴酒（Distilled Dry Gin Contemporary）」與「當代風格（Contemporary Styles）」兩個項目中，獲得銀牌肯定。

「香の雫」琴酒則使用檸檬皮等11種植物，有著新綠森林的清爽香氣，酒精度37%。「香の雫」琴酒在2020年IWSC中的「當代琴酒（Distilled Dry Gin Contemporary）」與「當代風格（Contemporary Styles）」兩個項目中，分別獲得銅牌與銀牌肯定。

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養命酒是大家耳熟能詳的日本藥酒。摘自養命酒製造株式会社官網
養命酒是大家耳熟能詳的日本藥酒。摘自養命酒製造株式会社官網

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