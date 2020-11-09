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加洋蔥的調酒怎麼喝？熱門美劇「后翼棄兵」示範給你看

記者高婉珮／綜合報導
Gibson調酒是伏特加或琴酒馬丁尼，然後再搭配珍珠狀醃漬小洋蔥裝飾。(取材自Martini Club臉書)
Gibson調酒是伏特加或琴酒馬丁尼，然後再搭配珍珠狀醃漬小洋蔥裝飾。(取材自Martini Club臉書)

在最近超夯的Netflix美劇影集「后翼棄兵（The Queen's Gambit）」的第三集裡，有一個片段是女主角Anya Taylor-Joy和繼母搭飛機的過程中，喝了一杯長得很像馬丁尼（Martini）的調酒。

女主角喝了一口之後，特地問了繼母：「是馬丁尼嗎？」繼母回說，是Gibson，因為她個人喜歡洋蔥多過橄欖。

Netflix影集「后翼棄兵」女主角問繼母：「那是馬丁尼嗎？」。(取材自Netf...
Netflix影集「后翼棄兵」女主角問繼母：「那是馬丁尼嗎？」。(取材自Netflix)

是的，跟大名鼎鼎的馬丁尼相較，Gibson調酒的知名度低上許多，對許多人來說，Gibson就是一杯「長得很像馬丁尼」的調酒。其實這樣敘述方式也沒錯，因為Gibson的確就是一杯馬丁尼，只是加上了珍珠狀醃漬小洋蔥作為裝飾。

伏特加或琴酒馬丁尼採用橄欖裝飾。(取材自Martini Club臉書)
伏特加或琴酒馬丁尼採用橄欖裝飾。(取材自Martini Club臉書)

關於Gibson的出處有很多種說法，其中一種是說在19世紀末，一位美國畫家Charles Dana Gibson，也是名畫「Gibson Girl」的作者，非常喜歡這款在不甜的馬丁尼上面加上醃漬過的小洋蔥的調酒，因此日後人們便以他的姓氏來做為這款調酒的命名。

其實，不管是馬丁尼或Gibson，都是都會、時尚、摩登、品味的象徵，像「后翼棄兵」女主角在搭飛機的過程中來一杯Gibson，真的超級Chill。

傳統馬丁尼多以琴酒為基酒。(取材自Martini Club臉書)
傳統馬丁尼多以琴酒為基酒。(取材自Martini Club臉書)

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