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「百科全書」級葡萄酒鉅藏！邦瀚斯11月上拍

記者孫曼／綜合報導
Charles Noellat, Richebourg 1959, 12瓶組，估價15萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）
Charles Noellat, Richebourg 1959, 12瓶組，估價15萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

對頂級葡萄酒有所涉獵的人或許有聽過「A-1 Fine Wines」這家位在香港的葡萄酒專賣店。如今主人饒永鑫的「A-1 Fine Wines珍藏」將於11月21日於香港邦瀚斯（Bonhams）「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上拍，當中尤以波爾多及勃艮第頂級陳年佳釀為精（包括傳奇釀酒師作品Henri Jayer Richebourg 1959），更有不少從未曝光、更未於市場可尋之陳年絕品（如J.L.Chave, Cuvee Cathelin 2010 Magnum及Egon Muller TBA Eiswein 1973等）。「A-1 Fine Wines珍藏」將整套上拍，逾500件拍品（逾2000瓶）總估價超過2000萬港元（約259萬美元）。

亨利賈伊（Henri Jayer）酒莊陳年名釀，包括Vosne Romanée產...
亨利賈伊（Henri Jayer）酒莊陳年名釀，包括Vosne Romanée產區Cros Parantoux，從1959年起至1999年。（圖：邦瀚斯提供）

La Pousse D'Or, Volnay 1er Cru, Les Cail...
La Pousse D'Or, Volnay 1er Cru, Les Caillerets, Clos des 60 ouverees 1969，12瓶組，估價6萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

來自新加坡的饒永鑫，在1980年代一次歐遊時首次品嘗到經典的1982年木桐莊，為之傾倒，並從此踏上藏酒之路。饒先生親身走遍法國大小酒莊，把握每個認識、品鑑及搜羅當地葡萄名酒的機遇，累積了淵博過人的識見與經驗。1997年，他在香港開設「A-1 Fine Wines」門市，藉此分享其藏酒品味並早在1990年代勃艮第葡萄酒流行之前，就已著手推廣，一直是葡萄酒市場的品味指標。

J.F. CUCHE-DURY Corton Charlemagne 1990，...
J.F. CUCHE-DURY Corton Charlemagne 1990，2瓶，估價8萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

Jean Louis Chavex, Hermitage Cuvee Cathe...
Jean Louis Chavex, Hermitage Cuvee Cathelin 2010 Magnum，估價12萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

1990年代起，饒先生更與傳奇釀酒師亨利賈伊（Henri Jayer）結下不解之緣。賈伊的出現，不僅加深了饒先生對葡萄酒研究的領悟，更為其引薦了連這位大師也視為典範、卻又鮮為人知的酒莊，如米歇爾格魯（Michel Gaunoux）、費利克斯克萊傑（Felix Clerget）、亨利古格斯（Henri Gouges）及塞納伯爵（Comte Senard）等。此次上拍亦有多件亨利賈伊酒莊陳年名釀，不容錯過。

Bordeaux 1947 CHATEAU L'EGLISE CLINET，5瓶...
Bordeaux 1947 CHATEAU L'EGLISE CLINET，5瓶組，17萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

Liger Belair, La Romanée 2007, Jeroboam...
Liger Belair, La Romanée 2007, Jeroboam，估價15萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

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