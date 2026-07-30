丹麥頂級餐廳Noma回歸 新團隊盼洗刷血汗廚房陰霾

曾5度登上「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）榜首、獲米其林三星肯定的丹麥Noma餐廳，將於8月5日在哥本哈根原址重新開幕。(路透)

曾5度登上「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）榜首、獲米其林三星 肯定的丹麥 Noma餐廳，將於8月5日在哥本哈根原址重新開幕。在主廚歷經職場霸凌爭議後，將由全新管理團隊接手，盼為餐廳洗刷血汗廚房陰霾。

路透報導，諾瑪（Noma）共同創辦人兼主廚雷澤畢（René Redzepi）將退出日常營運，未來由行政主廚索托（Pablo Soto）及研發專員索伯格（Mette Brink Soberg）共同領導。索托表示，雷澤畢未來將專注於昆蟲、真菌及科技等創新研究，協助規劃未來菜單方向，不再參與餐廳日常營運。

由雷澤畢一手打造的Noma曾是「新北歐料理」的最佳代名詞，也是年輕廚師的學藝典範。但「紐約時報」（The New York Times）今年3月引述數十名前員工說法，指控他於2009年至2017年間對員工造成身心傷害。雷澤畢雖表示並不認同所有指控細節，但坦承自己的作為曾傷害共事員工，並公開致歉。

索伯格表示，高級餐飲業長期將重心放在料理、服務及顧客體驗，卻忽略員工的工作環境與福祉。她認為，人力資源管理及如何善待員工，過去始終被放在次要位置。Noma近年已持續改善職場文化，包括縮短工時，減輕員工長時間工作的壓力，也降低因疲勞導致失誤的風險。她並表示，過去一年餐廳未再出現與職場不當對待有關的申訴或離職情形。

餐廳將推出一年12個「微季節」（micro seasons）菜單，依北歐當季食材持續調整料理內容。索伯格認為，Noma提供的不只是吃一頓飯，更是一種可與看劇場聽演唱會等文化活動相比擬的獨特體驗。

據北歐郵報（Nordisk Post）報導，Noma已暫停原定轉型為食品研究中心的「Noma 3.0」計畫，重新開幕後將導入付薪實習，更人性的人力資源制度及主管培訓等措施，希望在維持創新料理特色的同時，改善職場文化，重建外界對餐廳的信任。