南韓泡麵全球賣翻 沃爾瑪把「辛拉麵」移往主流食品區

韓國流行樂、韓劇、韓國電影崛起，使西方對南韓美食的興趣逐漸濃厚。（美聯社）

韓流風潮席捲國際，帶動南韓 泡麵外銷一飛衝天，當地泡麵大廠農心（Nongshim）加速在海外擴產搶商機，另一韓廠三養（Samyang）也受惠於海外的強大買氣，股價暴衝。

泡麵已壯大為價值500億美元的產業，農心的招牌「辛拉麵」，2023年銷售額達破紀錄的1.2兆韓元（約9億美元），其中近六成由海外市場貢獻。農心訂下目標，要讓美國年度銷售提高兩倍至15億美元，於2030年前晉身美國泡麵市場霸主。

南韓流行樂、韓劇、南韓電影崛起，使西方對南韓美食的興趣日增。奧斯卡得獎片「寄生上流」裡，混合農心炸醬麵和海鮮烏龍麵的吃法，讓此種混搭泡麵聲名大噪。

農心主管國際銷售的執行副總李榮宰（音譯）說：「以往喜歡吃泡麵的多是亞洲人，但現在美國民眾與西班牙裔族群，有更多年輕人吃辣，成為泡麵大主顧。」

農心產品在北美的好市多（Costco）和沃爾瑪 （Walmart）等店販售，李榮宰說，沃爾瑪把辛拉麵從小眾的亞洲雜貨區，移往主流食品區，有重大象徵意義，預料今年美國銷售將跳升。

為滿足飆漲需求，農心正在加州 洛杉磯二廠增設產線，並考慮在美國興建第三家工廠，並在南韓打造專供外銷的新廠。農心共有五間海外泡麵廠，兩間在美國，三間在中國。

與此同時，辛拉麵在英國和德國大受歡迎，使農心的歐洲第1季銷售衝高30%以上，該公司打算明年在此區設立分公司。但李榮宰指出，歐洲人對自家美食相當自豪，認為泡麵是垃圾食物，又有嚴格的進口管制，是不易切入的市場。

而三養超級辛辣的「火雞麵」爆紅，也讓美國泡麵熱潮燒得更旺，並使該公司今年股價飆漲一倍以上。

南韓關稅廳數據顯示，泡麵出口額在4月首次突破1億美元大關，達1.086億美元，創歷來單月新高，年增幅為46.8%。