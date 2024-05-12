螺螄粉官宣英文名 這道臭香酸爽的美食叫Liuzhou Luosifen

柳州螺螄粉有了統一的英文名「Liuzhou Luosifen」。（取材自澎湃新聞網）

鮮、香、酸、辣、爽，聞著臭吃起來香的柳州螺螄粉。如果要向外國友人推薦它，你知道用英語怎麼說嗎？

央視報導，廣西柳州近日出台了一項地方標準，界定了預包裝柳州螺螄粉，外包裝英文翻譯和書寫的術語及定義。柳州螺螄粉有了統一的英文名「Liuzhou Luosifen」。

此前市面上的預包裝柳州螺螄粉大多數採用意譯如「snail noodles」、「Snail Rice-flour Noodles」（snail意為蝸牛），不能準確表達螺螄粉的內涵，還容易將其與蝸牛等產品混淆。柳州螺螄粉出口包裝上的英文怎麼寫，一度讓出口企業傷透了腦筋。而每個企業的翻譯不同，也不利於其他國家對柳州螺螄粉的認識與瞭解。

此次廣西訂定標準，一方面是為了避免螺螄粉出口時，被誤認成蝸牛等製品，減少不必要的誤會，為企業在對外出口時提供參考。另一方面意在傳遞柳州地道美食的特色，增強品牌識別度。

參與標準制定的柳州職業技術學院，柳州螺螄粉產業學院院長陳芳說，「標準制定堅持語言地道、文化自信兩個原則，翻譯採用音譯、意譯、音譯與意譯相結合等多種方式，柳州螺螄粉一詞則採用了音譯方式，譯為Liuzhou Luosifen，彰顯了文化自信」。

從街邊小吃到中國特色食品，「Luosifen」走上世界舞台。近年來網紅小吃柳州螺螄粉逐漸從路邊的地方特色小吃發展成大產業，並成功出海。

去年，柳州螺螄粉遠銷，美國、加拿大、澳洲 等20多個國家和地區出口貨值超1億元人民幣，同比增長38.2%，柳州市具備螺螄粉出口資質的企業也在逐步增加。2023年底已增至59家。

除了留學生和海外的華人華僑，如今一些外國人也喜歡上了這種中國特色食品，尤其是在墨西哥 、越南 這些原本就有酸辣口味飲食習慣的國家和地區，此外 「柳州螺螄粉網紅小吃香飄海外」還入選了2023年度「中華文化國際傳播十大案例」。