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台南美食土魠魚羹、虱目魚 可能源自17世紀歐洲舶來品

中央社／台南6日電
台南新營郭家土魠魚羹。(圖／新營區公所提供)
台南新營郭家土魠魚羹。(圖／新營區公所提供)

台灣台南知名小吃不少，但很多人不知有些是舶來品，台南市文資處考證，「土魠魚羹」可能源自17世紀歐洲，「虱目魚」當時以sabalo之名被記錄，再演變為街頭巷尾人氣美食。

台南市文化資產管理處今天說，依中央研究院研究員鄭維中研究，土魠魚是鰆魚的1種，圖像及文獻顯示17世紀在亞洲的荷蘭人，將亞洲地區各種鰆魚泛稱為「國王魚」，像是「大船吉德蘭號航海日誌」就有「國王魚」的素描。

日文中的「南蠻料理」（南蠻是日本人對歐洲人歧視性稱呼，如同台灣稱呼紅毛人），是葡萄牙水手傳給日本人的吃法，他們在船上保存魚肉方式（盛行於地中海），通常是把魚表面煎熟，以油醋和香料醃漬，若煎炸較熟一點，有時候會把炸魚肉加點蒜泥泡進濃湯一起吃，感覺就像「土魠魚羹」。

鄭維中推測荷據時期「唐人」移民，受到荷蘭殖民者影響，開始跟著用「歐洲人方式」吃魚，慢慢成為土魠魚的主要消費族群，嗜吃此魚種的偏好就一直保留下來，成為台南居民特色。

此外，「虱目魚」菜餚在17世紀以sabalo之名被記錄，反映出當時台南曾是多國文化交流熱點。鄭維中研究顯示：印尼爪哇一帶，當地人早就捕撈食用虱目魚，以虱目魚發音來看，和爪哇語中的虱目魚發音差很多，卻和西班牙、葡萄牙語中慣用魚名Savalo、Sabalo（唸起來像「沙發囉」）聽起來很相近。

鄭維中推測虱目魚可能不是由印尼人介紹給台灣，而來自於一群精通海上行話的人，例如生活在馬尼拉的唐人移民們。

印尼 移民 日本

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