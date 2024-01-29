年菜如何保存？正確保存溫度 吃得更安心

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近幾年因為宅配的產業興起，民眾在準備春節年菜時，逐漸由自己備菜，改為外帶或外送宅配各式冷藏、冷凍年菜，輕鬆準備圍爐佳餚。因此，年菜的保存溫度，是安心吃團圓飯的重要關鍵。

台灣食藥署提醒民眾，在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝是否完好無損、是否有清楚的標示，並留意標示上的儲存溫度及保存期限。冷藏食品的溫度應保持在0至7℃、冷凍食品則須維持在-18℃以下；同時應依包裝上建議的溫度環境迅速儲存，並避免反覆解凍、冷凍，以免影響食品的品質。

▲在收貨時記得檢查包裝。（圖／台灣食藥署提供）

▲在進行年菜保存時，應注意溫度是否維持在適當範圍內，並於食用的前一晚先行解凍。（圖／台灣疾管署提供）

▲以瓦斯爐或電磁爐加熱年菜時，應充分攪拌，並加熱至沸騰再吃。（圖／台灣食藥署提供）

▲將年菜放入微波爐後，應採漸進式加熱。（圖／台灣食藥署提供）

台灣食藥署強調，低溫 食品的復熱也是關鍵步驟之一，在選擇使用微波爐、電鍋或烤箱進行復熱時，應考量每種年菜有不同的復熱方式。因此，復熱時可參考食品包裝上的標示或食品業者的口頭建議，以確保食物均勻受熱，並保持其原有的口感。

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