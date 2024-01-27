馬鈴薯發芽、變綠別吃 嚴重後果恐致心衰竭

（圖／NOW健康）

馬鈴薯是餐桌上常見的食材之一，不管是拿來做成咖哩飯、炸薯條，還是濃湯都相當美味，其中內含多種營養成分，如蛋白質、碳水化合物、鉀、維生素C、維生素B2、維生素E等，而且熱量比起白米飯還少1倍，在料理前，除了應注意馬鈴薯發芽不能吃外，如果誤食變綠的馬鈴薯，也可能引發食物中毒，嚴重恐致心衰竭。究竟原因為何呢？台灣食藥署於《藥博士 正藥說》臉書專頁為你1次說明！

馬鈴薯屬於茄科植物，大多含有有毒的生物鹼，可以用來抵禦草食動物或昆蟲的傷害。食藥署指出，如果馬鈴薯遇到光照時，則會產生葉綠素，因此會導致表皮變綠，並開始產生大量的龍葵鹼（又被稱作茄鹼）。與馬鈴薯發芽時相同，其變綠時也會產生大量的龍葵鹼，而龍葵鹼對人類具有毒性，是造成馬鈴薯食物中毒的主要原因。一旦食物中毒，便會出現舌頭麻痺、噁心、嘔吐、腹瀉等常見症狀，嚴重可能引發神經失調，甚至出現心臟衰竭的症狀，所以民眾在烹煮馬鈴薯前，應特別留意為佳。

食藥署說明，龍葵鹼中毒的治療以支持治療為主，依照患者症狀給予相應治療，例如減少患者的腸胃道不適，維持電解質的平衡，並保持生命徵象的穩定。另外，龍葵鹼具有熱穩定性，切記不要以為烹煮過後就可以破壞它。

因此，民眾在採購馬鈴薯時，建議應挑選儲存環境良好、表面完整乾淨、觸感堅實光滑，沒有發芽者為主，購買後應採低溫 保存，避免陽光照射與放置過久。如果看到家中的馬鈴薯變綠或發芽的情形，應趕快丟掉，千萬不要因為捨不得，而繼續食用。食藥署也提醒，若不小心誤食發芽或變綠的馬鈴薯，應立即就醫，以免導致病情加重。

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