我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

餐餐饅頭很不優 蛋白質要這樣吃：豆魚蛋肉一掌心

記者趙容萱／台中即時報導
營養師劉宜洵分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」。（本報資料照片）
營養師劉宜洵分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」。（本報資料照片）

很多長者因不易準備餐食，吃碗稀飯、啃饅頭等吃粗飽就打發一餐，易導致營養不均衡。營養師劉宜洵10日在台中樂齡營養健康講座分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」，優先順序，豆製品、魚海鮮、蛋、肉（白肉優於紅肉），可用一掌神功的鐵砂掌量測，一餐一個手掌大即可。

劉宜洵說，長者營養攝取不足第一名是乳品，第二名是水果類，吃不夠前五，依序為鈣、維生素E、維生素D、鋅、鎂，缺乏鈣會造成骨質流失、骨質疏鬆和牙齦鬆脫，缺乏維生素D造成肌少症。

她指出，飲食要均衡營養，靠一掌神功搞定，乳品類每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大（太極拳）、蔬菜比水果多一點（當季且1/3選深色）、堅果種子一茶匙（一陽指）、豆魚蛋肉一掌心（鐵砂掌），以及全穀雜糧類飯跟蔬菜一樣多（至少1/3為未精製全榖雜糧主食）。

部分痛風患者擔心吃魚類或海鮮會發作？她建議，量不要多，每餐一掌心不會痛風發作，重點要喝水、運動；蛋消化很慢，也是優質蛋白質來源，另外，要注意的是，豆類有黃豆、黑豆和毛豆，至於綠豆、紅豆、花豆和皇帝豆不歸類在豆類，而是歸類在全穀雜糧類，澱粉含量高。

晶璽健康集團董事長何修榕捐1000份「珍奇跡」滋養方給台中、台北兩社區鄰里長輩，並舉辦「資深大哥大姐的營養補充攻略」樂齡營養健康講座。與台中市黎明里長廖福田辦公室合辦健康講座，由晶璽專任營養師劉宜洵主講。

何修榕說，她從事健康產業22年，秉持健康應從生活、飲食做起，推動「輕運動、食健康、享生活」健康理念。

營養師劉宜洵分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」（鐵砂掌）。（記者趙容萱／攝...
營養師劉宜洵分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」（鐵砂掌）。（記者趙容萱／攝影）
營養師劉宜洵分享，油脂攝取每餐堅果種子一茶匙（一陽指）。（記者趙容萱／攝影）
營養師劉宜洵分享，油脂攝取每餐堅果種子一茶匙（一陽指）。（記者趙容萱／攝影）

哥大

上一則

快看世界／會好吃嗎？史上首塊3D打印素食鰻魚出爐

延伸閱讀

泡泡尿久不消散 腎功能在求救

泡泡尿久不消散 腎功能在求救
頻繁性行為會讓陰道變鬆？ 醫曝3關鍵闢謠：減肥才會

頻繁性行為會讓陰道變鬆？ 醫曝3關鍵闢謠：減肥才會
新鮮最好、這種奶更健康…常見蔬果迷思 你踩坑了嗎？

新鮮最好、這種奶更健康…常見蔬果迷思 你踩坑了嗎？
尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

尿尿好多泡泡 是腎功能有問題嗎？

熱門新聞

（圖：NOW健康提供）

冬日暖身除了薑茶還有哪些選擇？網友不藏私推這幾款

2024-01-03 00:00
「繁花」中不少情節靠美食推動。(取材自新京報)

舌尖上的「繁花」：王家衛要求上海菜要拍的好看 胡歌誇鹹雞好吃

2024-01-09 23:47
（圖／NOW健康提供）

美味「馬鈴薯料理」輕鬆學 簡單3步驟完成

2024-01-10 00:00
圖為台鐵鐵路便當「木盒八角便當」。（圖／台鐵提供）

左宗棠雞到鐵路便當 從美食看台灣身分認同變化

2024-01-09 02:05
義大利披薩大師吉諾（Gino Sorbillo）推「鳳梨披薩」Margherita con Ananas。（取材自Instagram）

義大利廚師推「鳳梨披薩」惹怒自家人：像香蕉放義大利麵

2024-01-06 20:41
Steakholder Foods公司打印出世界首塊3D打印素食鰻魚肉。(Steakholder Foods提供)

快看世界／會好吃嗎？史上首塊3D打印素食鰻魚出爐

2024-01-10 15:27

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光