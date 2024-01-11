餐餐饅頭很不優 蛋白質要這樣吃：豆魚蛋肉一掌心

營養師劉宜洵分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」。（本報資料照片）

很多長者因不易準備餐食，吃碗稀飯、啃饅頭等吃粗飽就打發一餐，易導致營養不均衡。營養師劉宜洵10日在台中樂齡營養健康講座分享，蛋白質攝取每餐要「豆魚蛋肉一掌心」，優先順序，豆製品、魚海鮮、蛋、肉（白肉優於紅肉），可用一掌神功的鐵砂掌量測，一餐一個手掌大即可。

劉宜洵說，長者營養攝取不足第一名是乳品，第二名是水果類，吃不夠前五，依序為鈣、維生素E、維生素D、鋅、鎂，缺乏鈣會造成骨質流失、骨質疏鬆和牙齦鬆脫，缺乏維生素D造成肌少症。

她指出，飲食要均衡營養，靠一掌神功搞定，乳品類每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大（太極拳）、蔬菜比水果多一點（當季且1/3選深色）、堅果種子一茶匙（一陽指）、豆魚蛋肉一掌心（鐵砂掌），以及全穀雜糧類飯跟蔬菜一樣多（至少1/3為未精製全榖雜糧主食）。

部分痛風患者擔心吃魚類或海鮮會發作？她建議，量不要多，每餐一掌心不會痛風發作，重點要喝水、運動；蛋消化很慢，也是優質蛋白質來源，另外，要注意的是，豆類有黃豆、黑豆和毛豆，至於綠豆、紅豆、花豆和皇帝豆不歸類在豆類，而是歸類在全穀雜糧類，澱粉含量高。

晶璽健康集團董事長何修榕捐1000份「珍奇跡」滋養方給台中、台北兩社區鄰里長輩，並舉辦「資深大哥大 姐的營養補充攻略」樂齡營養健康講座。與台中市黎明里長廖福田辦公室合辦健康講座，由晶璽專任營養師劉宜洵主講。