舌尖上的「繁花」：王家衛要求上海菜要拍的好看 胡歌誇鹹雞好吃

「繁花」中不少情節靠美食推動。(取材自新京報)

電視劇「繁花 」在北京時間9日晚收官，劇中上海特色的美食受到了一眾食客的追捧，很多人都想品味一下劇中汪小姐（唐嫣飾）最愛的美食究竟是何味道。

新京報報導，「繁花」的文史顧問和「繁花食譜 」設計者李舒稱，開機前，王家衛並未過多談及美食對於「繁花」的重要性，只讓她早點做功課。直到2020年開拍後，導演才鄭重其事地讓李舒設計一套「繁花食譜」。

李舒稱，常規特色菜之外，她為電視劇設計了春、夏、秋、冬截然不同的時令菜。「黃河路與進賢路的菜是分開的，其中至真園和夜東京都有四五十道菜，這些菜我們都做出了『打樣』，實實在在地燒出來了，而不只是寫菜牌給導演看。導演當時還和我開玩笑，說可以開餐廳了。」

王家衛對於菜品的一個重要選擇標準便是「拍出來要好看」。李舒坦言，上海本幫菜燒出來的樣子，多半是「濃油赤醬」（可理解為「油重味濃」），看起來黑呼呼的。「當時我們真的想了很多辦法，光紅燒划水的造型，比如不同擺尾巴的姿勢、不同的改刀方法，我們就做了四個。」

李舒說，王家衛要求進場的每一道菜都可入口，並且要保證味道，不能是道具菜，「所以我們拍攝用的每道菜真的都非常好吃。當時我們拍了一碟鹹雞，連胡歌 都說很好吃。」但有時候這對於演員也是一種甜蜜的負擔，比如一場寶總等玲子吃生煎的戲份，現場不斷地拍攝，胡歌就不停地吃了很多隻，「真的非常不容易。」

胡歌吃泡飯。(取材自新京報)

菜式一：「大王蛇」

為了保證視覺效果，劇組是在「椒鹽大王蛇」的基礎上，做出「火焰」效果，這樣看上去更「驚艷」。因為一些客觀因素，「大王蛇」這道菜在餐桌上已經看不見了。

火焰大王蛇。(取材自新京報)

菜式二：泡飯

胡歌飾演的「寶總」每次在黃河路上的大飯店談完生意，總要回到進賢路的「夜東京」吃一碗泡飯。李舒研究了很久泡飯可以有多少種不同的搭配。她透露，劇中「寶總」泡飯的配菜至少設計了50多種，幾乎囊括了她吃過的所有泡飯版本。

李舒稱，拍攝現場王家衛曾要求泡飯要冒熱氣，但天氣又很冷，每到正式開拍的時候熱好的泡飯早就涼了。於是她只能把原本的泡飯碗改成有蓋壁厚的蓋碗，每次在開拍前燒到滾燙，然後跑著送到「夜東京」，胡歌一掀開蓋還有熱氣往外升騰，這才算達到拍攝要求。

寶總「滿堂紅」泡飯。(取材自新京報)

菜式三：排骨年糕

劇中，排骨年糕是汪小姐與寶總情感關係的關鍵隱喻，但這道菜在劇中卻沒有太多特寫鏡頭。「因為它沒有太多設計空間，拍出來也不是特別的好看。」李舒說。

李舒說沒想到排骨年糕會那麼火，「但我也能理解，因為排骨和年糕看起來是完全不搭界的兩樣食材，但放在一起吃又別有一番風味。加上劇中汪小姐與寶總的關係，觀眾瞬間理解到了『排骨是排骨，年糕是年糕』，還是蠻有趣的。」

排骨年糕。(取材自新京報)

菜式四：青魚禿肺

青魚禿肺是蘇州的名菜，拼上海參，有點創新感，符合黃河路的風格。因為想要湊齊一道菜至少要用十幾條魚。而「紅燒划水」也是江南一道家常菜，其中「划水」是魚尾巴的一種俗稱，指魚的尾部連尾鰭的一段。李舒說，她曾在蘇州木瀆吃過幾次「青魚禿肺」，那時她就在想，魚肝吃了，魚尾巴怎麼辦呢？所以她讓珍貴的「禿肺」去了至真園，剩下的「尾巴」去了夜東京。在她看來，魚尾是魚身體上最「活」的一塊肉，不僅體現了夜東京的「小樂惠」（吃得快樂而實惠），也體現了上海女人的生活智慧。

青魚禿肺拼海參。(取材自新京報)