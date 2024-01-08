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葡萄皮吐不吐？連皮吃 補充營養還可健腦強心

NOW健康 陳曉彤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

吃葡萄，到底要不要吐葡萄皮？許多人習慣不吃，認為口感偏澀，不過，農業部農業知識入口網卻建議，不要吐掉，應該連皮一起吃下肚，因為葡萄皮與籽含有豐富的多酚類、花青素。

葡萄營養1次看 抗氧化功效不輸其他水果

葡萄酸甜可口，且營養豐富，含有維他命A、B1、B2、C、蛋白質、氨基酸、脂肪及多種礦物質，在清朝宮廷裡可是名貴水果，常吃葡萄可健腦、強心、利尿、開胃、使人強壯、耐風寒。

在抗氧化水果排名中，葡萄名列前茅，與柳橙、鳳梨、葡萄柚等富含維生素C的水果相較，絲毫不遜色，因為除了維生素C、B、類胡蘿蔔素，還含有花青素、各種多酚類，為其他水果所少見。

挑選葡萄有秘訣 保存關鍵快掌握

台灣農糧署分享4個挑選甜葡萄的秘訣：

1.挑選深紫色的葡萄（果實已8、9分熟），風味最佳。

2.葡萄果串完整、果粒飽滿，大小均勻。

3.果梗呈鮮綠色，代表葡萄新鮮採收；果粉越均勻越新鮮，也未被污染。

4.現今很多農民自產自銷，選擇信譽良好、品質穩定的商家購買。

關於葡萄保存方法，農糧署宣導可依照以下3步驟來存放：

1.葡萄甜度高，室溫下容易發酵，需放冰箱保存。

2.購買箱裝葡萄，最好連箱子一起放入冰箱，以隔絕水分流失或冰箱冷氣進入。

3.若是零買，1次不要買太多，盡快享受葡萄完熟的風味。

【本文授權轉載自NOW健康

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