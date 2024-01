義大利廚師推「鳳梨披薩」惹怒自家人：像香蕉放義大利麵

加上鳳梨的夏威夷 披薩是許多人的最愛,然而在披薩發源地義大利 ,大部分人認為這種口味「非正統」,將其視為飲食禁忌。近日義大利一名披薩大師突發奇想,去除披薩上的番茄醬,加上多層起司並放上鳳梨,研發出全新「鳳梨披薩」Margherita con Ananas,再度引發兩極評價。

CNN、每日郵報報導,英國知名民調網站YouGov 2021年公布調查,調查義大利人對其他國家對義大利料理「創新」作法的接受程度,結果夏威夷披薩名列第三名最不能接受作法,高達77%義大利人不接受。

The biggest crimes against Italian food, according to Italians



Ketchup on pasta -82

Pasta in cold water and then boiling -71

Pineapple on pizza -63

Pasta as side dish -55

Cutting pasta -46

Cream in carbonara sauce -45

Cheese with seafood pasta -39