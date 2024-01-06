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義大利廚師推「鳳梨披薩」惹怒自家人：像香蕉放義大利麵

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
義大利披薩大師吉諾（Gino Sorbillo）推「鳳梨披薩」Margherita con Ananas。（取材自Instagram）
義大利披薩大師吉諾（Gino Sorbillo）推「鳳梨披薩」Margherita con Ananas。（取材自Instagram）

加上鳳梨的夏威夷披薩是許多人的最愛，然而在披薩發源地義大利，大部分人認為這種口味「非正統」，將其視為飲食禁忌。近日義大利一名披薩大師突發奇想，去除披薩上的番茄醬，加上多層起司並放上鳳梨，研發出全新「鳳梨披薩」Margherita con Ananas，再度引發兩極評價。

CNN、每日郵報報導，英國知名民調網站YouGov 2021年公布調查，調查義大利人對其他國家對義大利料理「創新」作法的接受程度，結果夏威夷披薩名列第三名最不能接受作法，高達77%義大利人不接受。

在全球擁有21家餐廳的義大利披薩大師吉諾（Gino Sorbillo），為顛覆義大利人對新口味的偏見，近日在社群媒體發布影片，宣布將在那不勒斯（Naples）法庭街（Via dei Tribunali，外號披薩街）餐廳推出「鳳梨披薩」，售價7歐元（約7.6美元），並親自嚐了一口。

他指出，此披薩的做法是將鳳梨放置餅皮，同時加上煙燻普佛拉起司（smoked provola）、特級橄欖油和新鮮羅勒，接著放入烤箱；出爐後，再撒上另外2種起司就大功告成。

吉諾表示，披薩推出後反應兩極，招致不少批評，甚至在國家電視台上受到討論，有人表示：「把鳳梨放在披薩上就像香蕉放在義大利麵條裡。」不過美食記者芭芭拉（Barbara Politi）大讚：「它很新鮮，我很喜歡，有點像壽司。我發現它（鳳梨）長期以來一直是歐洲（食品）文化的一部分，所以這其實是心態和味覺習慣的問題」。

吉諾透露：「幾周前我還沒發影片時，就把這口味放在菜單上，很多人都點了，甚至是那不勒斯人。」他表示：「在否定鳳梨披薩前，應先品嚐一下。過去幾年裡，人們使用5、6年前從未使用過的配料，開心果甚至果醬，為什麼我們不該用鳳梨？」。

吉諾表示，「很多人譴責配料或烹調方法純粹是因過去大多數人不了解，所以我想把這些有爭議的、被視為毒物的配料加入披薩，讓他們看起來美味。」

義大利廚師勇氣可嘉　推鳳梨披薩惹怒自家人：像香蕉放義大利麵

TVBS新聞網 

義大利 夏威夷

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