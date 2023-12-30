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台灣滷肉飯分兩派 北部帶肉、南部有膠質口感

記者游明煌／基隆即時報導
台灣南北滷肉飯大不同。(圖:基隆市政府提供)
台灣南北滷肉飯大不同。(圖:基隆市政府提供)

滷肉飯可說是台灣最具代表性的庶民美食，知名台灣文史作家曹銘宗老師今上基隆市府廣播節目「基隆Podcast」，分享滷肉飯的前世今生。曹銘宗說，台灣北部的滷肉飯通常都會帶肉，南部則只取豬背脂熬製而成；而基隆也分兩大門派，各有不同口感與特色。

曹銘宗說，滷肉飯的起緣盡管眾說紛紜，但較多人的說法是，由於當時的環境，物資較為匱乏，民眾利用豬皮或碎肉製成滷肉，淋在白飯上形成小吃，尤其在日治時期蓬萊米的出現，較具黏性的口感，比起台灣傳統的「在來米」，更適合作為滷肉飯，推測滷肉飯的出現，很有可能在戰後台灣初期。

曹銘宗指出，滷肉飯在台灣有不同的區域文化，在名稱和作法上顯現差異，例如在嘉義以南的地區會稱滷肉飯為「肉臊飯」(bah-sò-pn̄g)，而南部的滷肉飯則指的是炕肉飯( khòng bah pn̄g)。在製作方法上，北部的滷肉飯通常都會帶肉，南部則只取豬背脂熬製而成，吃起來會更富有膠質口感。

曹銘宗說，基隆滷肉飯百家爭鳴，分為兩大門派，第一以「醬甜」為特色，製作過程中會加入糖，嘗起來會有點微甜，以廟口天一香滷肉飯為始祖；第二以「醬香」為特色，以光復肉羹為始祖。這兩派形成系統再開枝散葉於廟口不同的攤位。

主持人余治明表示，過去坊間同時存在兩種寫法「滷」與「魯」，在2011年的「米其林指南」介紹「魯肉飯」誤以為是源起於山東（地名簡稱魯），時任台北市長的郝龍斌，特地發市府新聞稿澄清「滷肉飯」是台灣傳統美食，米其林也修改，還滷肉飯一個清白。

台灣南北滷肉飯大不同。(圖:基隆市政府提供)
台灣南北滷肉飯大不同。(圖:基隆市政府提供)

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