吃火鍋常見迷思 貝類殼開不代表煮熟 小心食安風險

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台灣人愛吃火鍋，天冷更是旺季，食藥署今天提醒吃鍋常見迷思，烹煮蛤蜊或牡蠣等貝類時，殼開不代表就熟了，要多煮5到10秒才安全，還有鹽水洗海鮮無法殺菌，反釀食物中毒危機。

氣溫降低，熱騰騰火鍋是不少人心頭好，衛生福利 部食品藥物管理署副署長林金富今天在例行記者會中提醒，謹記洗淨、加熱、不生食的預防食物中毒小撇步。

林金富指出，火鍋的湯頭豐富多元，食材更有肉品、海鮮、豆製品、蔬果等千百種火鍋料，一旦食材品質不佳或未徹底加熱，過去經驗，發生食品中毒案件。

吃鍋盛行，長榮 大學食品安全衛生與檢驗學士學位學程副教授許淑真破解常見迷思，首先是一定要「煮沸」再加食材或喝湯，若一次放很多食材，容易導致食材不熟，建議民眾可將肉片切薄、食材切小塊一點再放入。

牡蠣或蛤蜊等貝類海鮮要煮多久是陷阱題，許淑真指出，很多人以為「殼開就熟了」即可撈起來吃，但正確做法應再多加熱至少多煮5到10秒，才能避免食品中毒風險。

還有一大迷思是用「鹽水」沖洗可殺菌，海產常見的腸炎弧菌喜歡鹹的環境，用鹽水反而投其所好，達不到殺菌效果，至於淡水類水產品則可能藏有腸桿菌類微生物、大腸桿菌、沙門氏菌等，建議烹煮溫度超過攝氏65度到70度以上。

根據食藥署網站指出，腸炎弧菌存在於溫暖的沿海地區，在適宜的生長環境下（攝氏30到37度）繁殖速度很快，可在12到18分鐘內繁殖1倍。目前腸炎弧菌造成的食品中毒發生率在台灣排名第一，主要症狀為噁心、嘔吐、腹痛、水樣腹瀉、頭痛、發燒、發冷。

此外，許淑真強調，要留意食材儲存條件，冷藏食品應存放於攝氏0至7度、冷凍食品應存放於負18度以下，並掌握先進先出原則；食材調理前解凍方式建議置於冷藏庫或以微波爐解凍、密封包裝後以流水解凍，並仔細清洗食材，蔬果清洗乾淨後再分切。

許淑真表示，部分民眾會有放冷凍不會壞的迷思，以微生物的危害來說，冷凍仍會有壞掉的一天，包裝食品在良好冷凍條件下，以保存期限為主，散裝食品較難推定，不知道前端經歷哪些食品變動，建議選購優良廠商，並儘速食用完畢。